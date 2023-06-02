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婆媽界天菜醫來送愛！　部落長輩超驚喜：你怎麼在這？

▲▼醫師江坤俊和藝人韋汝前往偏鄉部落為長輩服務。（圖／天主教中華聖母基金會提供）

▲醫師江坤俊和藝人韋汝前往偏鄉部落為長輩服務。（圖／天主教中華聖母基金會提供，下同）

記者張乃文／綜合報導

視病如親，有著暖心名醫稱號的外科醫師江坤俊除了在節目、社群上，以自身專業衛教，在醫院傾盡全力照顧患者，也前往偏鄉部落擔任一日志工，探望弱勢家庭的長輩們，不少爺爺奶奶一看到他，也興奮詢問「你怎麼會在這裡？」江坤俊更呼籲支持暖暖老人食堂，讓老老小小都能享有一頓幸福的飯菜。

江坤俊日前偕同藝人韋汝一起到了偏鄉部落擔任一日志工，為獨居、弱勢、老老家庭的長輩打菜添飯，更將便當送到府，讓部落的ak'i 、ba'i (鄒語：阿公／阿嬤)們又驚又喜。江坤俊說，看到長輩終於不用再獨自一人在家，可以來到食堂和村里的老鄰居一起吃飯，也覺得很開心。

▲▼醫師江坤俊和藝人韋汝前往偏鄉部落為長輩服務。（圖／天主教中華聖母基金會提供）

▲▼醫師江坤俊和藝人韋汝前往偏鄉部落為長輩服務。（圖／天主教中華聖母基金會提供）

同時江坤俊感嘆，在部落、偏鄉因環境受限、新鮮餐食取得不易，長輩慢性病不易控制，要吃一頓健康、營養的飯，真是不容易，盼大眾一起幫助，讓愛可以送到遠山，為部落添一份溫暖。

基金會社工師林瑋峯則分享，以天主教中華聖母基金會所服務的達邦部落為例，近7成的長輩多為獨居，或子女早出晚歸至深山農作，長時間長輩僅一人在家，需要自行處理三餐，服務觀察更發現，高達75%長輩常煮一鍋菜，反覆加熱連吃好幾餐，或配醬瓜、罐頭等，鈉含量過高，營養不均，近20%的長輩患有3種以上慢性病、疾患等，再日常不過的「吃飯」內藏隱憂。

▲▼醫師江坤俊和藝人韋汝前往偏鄉部落為長輩服務。（圖／天主教中華聖母基金會提供）

江坤俊和韋汝親自為每位長者打菜也順便檢視了基金會提供的飯菜，醫師指出「長者的蛋白質攝取很重要，透過食材所攝取的營養，一定要均衡。」呼籲大家一起支持暖暖老人食堂，讓老老小小都能有一頓幸福的飯菜，不再挨餓。

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏表示，基金會目前於中埔、民雄、鹿草、六腳、阿里山達邦，共五個食堂每天服務超過500位長輩，一年送出超過14萬份餐，由營養師規劃四菜一湯菜單，經濟弱勢免費，讓每位長輩都「吃得起、吃的好」。

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