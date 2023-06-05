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苗栗山林大火　內政部：2消防員吸入濃煙住院中

▲▼苗栗縣大湖鄉新開村4日中午發生山林火警。（圖／內政部提供）

▲苗栗縣大湖鄉新開村4日中午發生山林火警。（圖／內政部提供）

記者呂晏慈／台北報導

苗栗縣大湖鄉新開村4日中午發生山林火警，大火延燒18小時，內政部6日凌晨說明，內政部長林右昌已指示消防署與苗栗縣政府消防局聯繫，了解案發過程，由於吸入過多一氧化碳，目前仍有兩名同仁身體較為虛弱還在住院中。

內政部今天凌晨發布新聞稿說明，苗栗縣政府消防局昨4日中午12時33分接獲大湖鄉山林火警報案，隨即派遣消防救災人車前往搶救，由於現場位處偏僻且堆積大量廢棄木材救援不易，加上連日豪雨山谷潮濕，造成悶燒現象濃煙及一氧化碳不易飄散，消防人員仍持續灌救，大約下午4點風向突然改變，濃煙密布籠罩在同仁周圍，陸續共有10人感覺身體不適，帶隊官立即指示將同仁分別送往大順醫院、苑裡李綜合醫院以及大甲光田醫院。

內政部指出，消防署獲知後隨即報告林右昌，林指示消防署長蕭煥章與苗栗縣政府消防局聯繫瞭解案發過程，並請醫院全力協助醫療照護，所幸同仁都是因為吸入過多一氧化碳造成頭暈噁心狀況，經醫院高壓氧治療同仁陸續出院返家休養，目前仍有兩名同仁身體較為虛弱還在住院中，林右昌指示消防署協助消防局全力予以協助照顧。

內政部說明，5日一早內政部消防署將派遣空勤總隊協助空中滅火，消防署再次呼籲民眾勿隨意丢棄廢棄物並焚燒，以免引起山林火災造成空氣污染。

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