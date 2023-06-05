停火延長協議破局！　蘇丹首都爆激戰至少40死

▲蘇丹停火結束再爆戰事。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘇丹內戰仍未解決，周日（4日）停火協議失效後，首都喀土穆（Khartoum）多個地區再度爆發槍戰，北達爾富爾（North Darfur）地區也爆發新一輪的交戰，目前已知至少40人死亡。

路透社報導，蘇丹政府軍與準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）之間的停火協議，起於5月22日，在6月4日凌晨結束。雙方停戰由沙烏地阿拉伯和美國進行協調，將內戰層級降低，但就如同先前的停火不斷被打破一樣，2日延長停戰協議的討論也失敗了。

蘇丹於4月15日爆發內部衝突，造成國內120萬名居民流離失所，超過40萬人被迫逃至鄰國，蘇丹內戰同時也威脅著該區域的整體穩定。

34歲居民哈珊（Sara Hassan）透過電話受訪，「南喀土穆的我們活在暴力轟炸的恐懼中，都是防空武武器的聲音，也斷電了。」

喀土穆地區以外，達爾富爾也爆發激烈交戰，該地區在蘇丹西部，面對長期的混亂與巨大的人道危機。

目擊者表示，位於達爾富爾的小鎮Kutum於2日和3日在發生交火，至少40人死亡、數十人受傷，包括先前逃命來到這裡的難民。