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好市多切片起司發霉！女會員打開見「灰綠斑紋」氣瘋

▲▼女會員在好市多購買切片起司，打開見藍綠色斑紋氣炸。（圖／翻攝臉書／新竹爆料公社）

▲女會員在好市多購買切片起司，打開見藍綠色斑紋氣炸。（圖／翻攝臉書／新竹爆料公社）

記者柯振中／綜合報導

好市多日前爆出A肝毒莓風波，不少消費者早已吞下肚，沒想到近日有名女子到賣場購物，買了一包起司，回家打開才發現長出「灰綠斑紋」，氣得她痛罵「食安真的很差」，照片曝光後，引發熱烈討論。

這名女子在「新竹爆料公社」表示，她3日到好市多購買一款切片乾酪，沒想到回家後打開包裝袋，發現乾酪的其中一角並非產品的黃色，而是呈現灰綠色，看起來似乎已經發霉，氣得她痛罵「最近好市多的食安真的很差」。

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▲▼女會員在好市多購買切片起司，打開見藍綠色斑紋氣炸。（圖／翻攝臉書／新竹爆料公社）

▲噁心的顏色讓不少人作嘔。（圖／翻攝臉書／新竹爆料公社）

從照片當中可以看見，這包起司已經分裝切片，中間則是用紙隔開，不過右邊那堆起司當中，有不少片的左上角都泛出灰、綠、黑這3種顏色，一看就讓人食欲全消，如果買到當天拆封還發生這種情況，絕對令人十分生氣。

貼文引發熱烈討論，不少會員傻眼回應，「看到很多品質不好的發文，已經在考慮要不要退卡了」、「這個好市多老實說之前也有人反映」、「好市多是怎麼了？品管到哪裡去了？」

不過，也有人留言緩頰，這款產品並非好市多自有品牌，有問題、該負責任的應該是製造商，且進貨前也不可能拆開檢查，因此與賣場沒什麼關係，拿去退貨就好。

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