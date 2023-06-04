快訊／宜蘭入夜「大豪雨狂炸」　8縣市豪大雨特報

▲中央氣象局針對宜蘭縣發布大豪雨特報。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

中央氣象局4日晚間9時針對宜蘭縣發布大豪雨特報、花蓮縣發布豪雨特報，其他7縣市發布大雨特報。

氣象局表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，4日宜蘭山區有局部豪雨或大豪雨，花蓮縣有局部大雨或豪雨，大臺北、高雄、屏東、宜蘭、台東地區及桃園市山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。

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＊大豪雨：宜蘭縣山區

＊豪雨：花蓮縣

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、高雄市、宜蘭縣、屏東縣（恆春半島）、台東縣（蘭嶼綠島）

▼氣象局4日晚間9點針對9縣市發布大豪雨、豪雨及大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局表示，5日、6日各地為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，夜間至清晨東部、東南部地區及午後各地山區有局部較大雨勢發生的機率。

至於7日至9日受偏南風影響，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

10日、11日鋒面接近北部海面及偏南風影響，北部、東北部、南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。