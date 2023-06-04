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月中溼答答！ 　恐有「颱風、鋒面、西南氣流」

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲氣象粉專說，6月中旬台灣偏濕、多雨的訊號相當明顯。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

6月中溼答答！氣象專家吳德榮表示，最新歐美模式期末（8至10天）模擬，東亞地區有梅雨季第5波鋒面、西南氣流及兩個熱帶擾動存在，皆醞釀成梅雨季多雨的型態。天氣風險公司總經理彭啟明也說，下一波約在下周末，目前各種預測仍相當分歧，有颱風、鋒面、西南季風都來。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）、美國（GFS）模式模擬皆顯示，本周菲律賓東、西兩側海面皆有熱帶擾動活動的跡象，但模擬並不一致，故何時成颱？無需言之過早。

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▼吳德榮指出，最新歐洲模式模擬13日20時地面及降水圖（下圖左）顯示，台灣受滯留鋒與熱帶擾動共伴影響；同時美國模式模擬則顯示（下圖右），除滯留鋒與熱帶擾動共伴，其後還有旺盛西南氣流。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

吳德榮說，歐美模式期末（8至10天）模擬，東亞地區有梅雨季第5波鋒面、西南氣流及兩個熱帶擾動存在，第10天歐美的模擬顯示，機制雖不盡相同，但皆醞釀成梅雨季多雨的型態；不過，既為期末模擬，模式會持續調整，應再觀察。

彭啟明在臉書說，下一波約在下周末，目前各種預測仍相當分歧，有颱風、鋒面、西南季風都來，誰的主導勢力較強，可能要到下周二、下周三的預測才會更穩定揭曉。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書也提到，下周五後一道鋒面再度靠近台灣，同時菲律賓東方、南海都會有熱帶系統發展起來，台灣附近會相當熱鬧！尤其南海系統假若順利發展起來，對中南部補水會更有效果，6月中旬台灣偏濕、多雨的訊號依然相當明顯，可期待一下；但還是要再次強調，超過7天以上資料不確定性高，仍會不斷修正，要持續滾動追蹤。

▼「台灣颱風論壇」說，下周五後一道鋒面再度靠近台灣，同時菲律賓東方、南海都會有熱帶系統發展。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書

（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

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