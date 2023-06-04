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快訊／宜蘭大雷雨猛砸1小時！警戒範圍出爐　14縣市豪大雨特報

▲▼大雷雨。（圖／氣象局）

▲氣象局公布大雷雨的示警區域。（圖／氣象局）

記者趙蔡州／綜合報導

中央氣象局4日表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，晚間7時1分針對「宜蘭縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至20時00分止，也對台北市等14縣市發布大雨、豪雨特報。

氣象局發布宜蘭縣大雷雨即時訊息，示警區域包含宜蘭縣、蘇澳鎮、大同鄉、南澳鄉，呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。

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氣象局4日晚間6點45分持續更新豪大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，4日宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、桃園、高雄、屏東地區及西半部山區有局部大雨發生的機率。

氣象局表示，5日、6日各地為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，夜間至清晨東部、東南部地區及午後各地山區有局部較大雨勢發生的機率。

至於7日至9日受偏南風影響，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

10日、11日鋒面接近北部海面及偏南風影響，北部、東北部、南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
 

▼氣象局持續針對14縣市發布豪雨、大雨特報。（圖／氣象局）

▲▼大雷雨。（圖／氣象局）

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