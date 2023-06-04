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6縣市豪大雨！　全台連7天防「劇烈天氣」

▲▼午後雷陣雨、大雨、豪雨、梅雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲本周外出記得帶傘。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（4日）凌晨對6縣市發布豪大雨特報！氣象專家吳德榮提醒，本周台灣的大氣處在「熱力不穩定」的條件下，容易有強對流發展，伴隨小範圍「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）。

豪雨特報：苗栗縣、台中市

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大雨特報：彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市

（圖／氣象局）

▲▼今日天氣仍不穩定。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象說，今天天氣依舊不穩定，苗栗以南地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區也有局部短暫陣雨，其他地區則是午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率；沒下雨時天氣依舊悶熱，各地高溫可以來到30到33度。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，本周台灣的大氣處在熱力不穩定的條件下，容易有強對流發展，伴隨小範圍「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨），應隨時注意氣象局的特報。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮表示，今日至周四各地晴時多雲，局部地區有陣雨或雷雨，午後對流增強、範圍擴大，部分並有延續至夜間或隔天的機率。

吳德榮指出，周五、周六梅雨季第5波鋒面接近，大氣仍不穩定，局部地區有陣雨或雷雨，午後對流範圍擴大、強度增強，部分並有延續至夜間或隔天的機率，仍應防範小範圍劇烈天氣的威脅。

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