神操作！男子落水前緊急掏口袋　奮力拋出4萬元手機

▲ 男子緊急掏口袋 。（圖／飯點視頻）

記者任以芳／綜合報導

大陸一名男子昨3日去釣魚時被親友故意推入魚塘，落水前驚險一瞬間，他竟然掏出口袋裡的手機，快速丟回岸邊，之後才落水，反應時間只有幾秒，被大陸網友狂讚，簡直是逆天操作。

據陸媒報導，一名住在貴州貴陽的白衣男子昨和親友去踏青，當時天氣十分炎熱，大家在魚塘邊搭起棚子喝茶聊天，還有人藉機划小橡皮艇，氣氛很歡樂。

此時，白衣男子穿短褲蹲在魚塘邊，專注著釣魚，因為是背對人群，沒有注意親友漸漸靠近，一個伸手偷襲，大力推他屁股部位，惡整他落水。

▲ 男子落水前緊急拋出手機 。（圖／飯點視頻）

據網友釋出畫面顯示，白衣男被偷襲後，動作相當靈巧，一個快速迴旋轉身，先把魚竿扔下，他的腳已經已經無法平衡，身體已經向後傾斜，一旁親友看到他滑稽模樣忍不住大笑。

白衣男爭取最後落水前，快速往口袋翻找，前後大不到2秒時間，迅速掏出手機，用盡力氣丟回岸上，之後掉入水中，但好險手機「提前」搶救，沒有跟著變「下水機」。

事後男子表示，「我怕手機掉水里不太好找。」據悉，那隻手機大概1萬塊人民幣，換算台幣4.4萬左右，要是跟著泡水，就算有防水功能，還是有故障風險。

影片PO上網後，許多大陸網友驚呆了，「怎麼有人反應這麼快」「手機說：好小子，落水前還記得救我」「要是我一定連人帶機下水」，也有網友覺得推人下水太危險，不喜歡這樣玩笑，不知輕重。

▼ 男子拋出手機安心落水 。（圖／飯點視頻）