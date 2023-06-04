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社會 社會焦點 保障人權

台中變態舍監夜闖女宿！女大生「被塗滿凡士林」崩潰提告

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲小美住的宿舍房門被舍監打開，腳上還被塗抹凡士林，嚇得她崩潰提告。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

台中市50多歲的高姓男子在某間大學擔任舍監，沒想到竟利用職務之便夜闖女宿，還在女大生小美（化名）的腳上塗抹凡士林，嚇得女大生報案提告。台中地院審理後，依照乘機猥褻罪，判高男6個月有期徒刑、緩刑3年，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小美在霧峰某大學擔任宿舍工讀生，2022年因為同樓層的住宿生確診，她害怕影響工作，於是在高姓舍監的建議下，從6樓寢室搬至1樓。

沒想到，同年6月上旬，高男以「收垃圾」為由，使用萬能鑰匙打開了小美的房門，眼見對方還在聊天，於是先行離開。過了3小時後，高男又故技重施闖入，看見小美已經熟睡，竟拿出預藏的凡士林乳液，朝著小美的小腿、腳掌開始塗抹。

▼高男發現小美熟睡，拿出凡士林朝著她的腿部開始塗抹。（示意圖／123RF）

▲▼昏迷,性侵,昏倒。（示意圖／取自123RF）

小美當即被嚇醒，高男卻還出手按壓她的肩膀，聲稱「時間還早，可以再休息一會」，嚇得她立即躲回原來的寢室休息。

事後小美向朋友訴苦，校方接獲通報後，也立即開始追查，確定事件為真，立即報警提告。對此，高男則辯稱，當時塗抹凡士林有徵得同意，後來上法院則改口認罪，並與受害者達成和解，小美也同意緩刑處分。

台中地院審理後認為，高男為了逞一己私慾，利用小美熟睡、不知抗拒的狀態，做出猥褻行為，造成小美身心受到莫大創傷，但因為最終坦承犯行、即時悔悟，並且達成和解、賠償小美受到的損害，因此依照乘機猥褻罪，判高男6個月有期徒刑、緩刑3年，期間交付保護管束、並接受法治教育3次，全案仍可上訴。

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