屏東連環撞2騎士不治！竟是他「測試機車性能」害2命

記者陳崑福、柯振中／屏東報導

屏東高樹廣福大橋附近河堤發生嚴重車禍，導致2人死亡、3人受傷。案件經過調查，疑似是一群朋友相約騎車，測試機車性能，過程中不慎追撞，才意外發生事故，詳細案情仍待進一步釐清。

警消調查，20歲何男與另外2名廖姓男子相約到屏東霧台遊玩，但因為氣候不佳而作罷，回家途中突發奇想，何男於是在事發路段測試機車性能。

▲屏東恐怖連環撞，原因竟是「測試性能」。（圖／記者陳崑福翻攝）



不過，因為對路況不熟，何男騎到一半與44歲董姓騎士、28歲潘姓乘客發生對向擦撞，波及了2名廖姓友人，導致19歲廖姓騎士、44歲董姓騎士當場失去呼吸心跳，搶救無效身亡，另外3人則是送醫救治。

▲▼屏東恐怖連環撞，原因竟是「測試性能」。（圖／記者陳崑福翻攝）



屏東縣警里港分局呼籲，防汛道路不屬於一般道路，雖然沒有禁止一般車輛通行，但用路人仍須注意道路安全，不要出現違規駕駛的行為，也要密切注意路況，以確保自身安全。

這起事故發生在4日下午4點左右，現場共有4輛機車、5人撞成一團，救護人員到場時，已有一名30多歲男性、40多歲男性失去呼吸心跳，經過緊急處置後，分別送往大新醫院、屏東基督教醫院搶救，遺憾的是2人都搶救無效身亡。

除了2名死者以外，還有20多歲男性有右手骨折及胸痛的症狀，其餘2名19歲、23歲男性則是右手指骨折、肢體外傷等症狀，分別被送往屏東醫院、寶建醫院救治，現場留下大片機車殘骸，可見撞擊力道十分恐怖。

以下為死傷名單：

死者：

廖ＯＯ（19歲），設籍屏東市。

董ＯＯ（43歲），設籍屏東縣三地門鄉。

傷者：

何ＯＯ（28歲），設籍高雄市。

潘ＯＯ（28歲），設籍高雄市。

廖ＯＯ（24歲），設籍高雄市。