老婆閨蜜外遇！他揚言爆料...1個月索3次「封口費」下場曝

▲女子擔心外遇曝光被勒索了3次。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名蔡姓男子得知妻子的閨蜜小潔（化名）有婚外情，竟從去年6月起，在1個月內3度向小潔勒索，要求拿出3萬5000、100萬和65萬元的「封口費」，小潔不堪其擾報警抓了蔡男，橋頭地院審理後依恐嚇取財罪判處他徒刑8月，得易科罰金，蔡男認為量刑過重提出上訴，高雄高分院認為他沒有與小潔達成和解，量刑沒有問題，因此駁回他的上訴。全案定讞。

判決指出，蔡男是透過太太才認識小潔，後來得知小潔有婚外情後，於去年6月8日晚間8時許打電話到小潔工作的診所，恐嚇說要散布小潔外遇證據及私密影片，還要把她外遇的事情告知她老公，小潔為了息事寧人，拿了3萬5000「封口費」給蔡男。

不料拿到錢的蔡男越來越貪心，隔天馬上又向小潔恐嚇說「如果不能拿出100萬出來，我不能保證會不會把事情鬧大，或把婚外情的事情跟妳老公說」，小潔怕東窗事發，於是向診所醫師和院長借了100萬，再交給蔡男。

蔡男連續得手2次後食髓知味，過不到2周又傳簡訊向小潔恫稱「有人不滿意封口費的金額，也不滿意A女的處理方式，需再繳納65萬元，否則會將外遇之證據及私密影片外流」，小潔因不堪承受而報警處理，並在約定地點抓了蔡男。

橋頭地院審理時，蔡男都坦承犯行，法官根據相關事證，依2個恐嚇取財罪和1個恐嚇取財未遂罪判處他徒刑8月，得易科罰金，但蔡男認為量刑過重，提起上訴，高雄高分院審理後認為他雖然承諾願意賠償小潔，但卻遲遲沒有達成和解，因此認為量刑沒有問題，駁回他的上訴。全案定讞。