登奇萊山福音！解決成功山屋床位不足　太管處另規劃42個營位

▲成功山屋目前有34個床位提供山友入住，鄰側成功2號堡也可供10位山友入住。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園園區計有27座百岳，需申請入園的步道以奇萊山、南湖大山與錐麓古道三條山徑最熱門。山友習慣自合歡山遊憩區滑雪山莊奇萊山登山口進入奇萊山區，再分往奇萊主北峰、奇萊連峰、奇萊東稜或奇萊北峰下屏風山等山徑攀爬，因此成功山屋也成為住宿紮營的首站必選地點，太魯閣國家公園管理處日前對外表示，成功山屋周邊營位劃設作業已完成，希望能符合並滿足眾多山友的需求與期待。

▲▼太管處擇選2號堡上方樹林下平坦地劃設完營位，可同時容納42位山友紮營休息。

成功山屋提供山友入住34個床位，鄰側成功2號堡可供10位山友入住，已核准入園但未申請到床位的山友需自備帳篷，因現地箭竹、芒草、咬人貓等植物叢生，地形陡峭平坦空曠地不多，山友多在溪床較高處紮營，但倘遇豪雨溪水暴漲，對山友有須及時撤離的安全虞慮，在該處腹地不足無法另闢建山屋增加住宿量的情況下，太管處已擇選2號堡上方樹林下平坦地劃設完成7個4人帳、1個2人帳營位，並整理了溪床較高處原有紮營處3個4人帳營位，可同時容納42位山友紮營休息，將可大幅提升山友登山安全與遊憩品質。

太管處為提供山友優質的登山場域與維護生態環境，不定期派員或請保育志工協助山域環境整理與垃圾清運工作，因山林開放政策施行後入山民眾劇增，尤其每逢連續假期工作量倍增，太管處在此籲請山友共同維護山林環境，本著無痕山林理念將垃圾帶下山，不要將食物或廚餘留置在山屋內，干擾野生動物生活習性。

太管處呼籲，青山常在綠水長流，需要大家的配合與認同，不要讓美好的山徑失去它清新脫俗的容顏。

