美加軍艦通過台海　共艦切入截堵航道「差137公尺險相撞」影片曝光

記者張寧倢／編譯

美國一艘驅逐艦與加拿大一艘護衛艦3日由南向北航駛台灣海峽，引發解放軍譴責。根據加拿大《環球新聞報》報導，當天美加軍艦通過台灣海峽國際水域時，中方先是透過無線電警告，一艘中共軍艦隨後直接切入航道，險些撞上美軍驅逐艦，最近距離不到150碼（約137公尺）。

▲美國「鍾雲號」驅逐艦在台灣海峽險些與共艦發生碰撞。（圖／翻攝自Facebook／USS CHUNG-HOON (DDG 93)）

美國「鍾雲號」驅逐艦（USS Chung-Hoon, DDG-93）、加拿大「蒙特婁號」（HMCS Montreal）護衛艦3日航駛台灣海峽。加拿大《環球新聞報》指出，自5月25日以來該報記者一直乘坐於蒙特婁號，在通過台海前已在南海航行了將近一周，期間多次目擊中國軍艦尾隨跟監，3日更目睹中國軍艦和美艦差點相撞，最終兩艦交叉航過，最近距離不到137公尺。

蒙特婁號指揮官蒙福特（Paul Mountford）上校指出，中國先是透過無線電系統警告美加軍艦，稱他們正在進入中國領海，但這次聯合任務是在國際水域所進行的。蒙福特說，一艘中共軍艦加速切入鍾雲號艦艏前方的航道，並警告美方轉向，否則將發生碰撞，美方回應則是要求共艦遠離美艦，但最終鍾雲號被迫減速並改變航向，以避免相撞。

▲加拿大「蒙特婁號」護衛艦在通過台海之前，已於南海附近航行將近一周，多次遭共艦尾隨監視。（圖／翻攝自Facebook／HMCS Montréal）

蒙福特認為，解放軍此舉「並不專業」，而且在行動之前已先透過無線電警告，清楚表明了這是蓄意所為，這起事件「顯然是由中國人挑起的」。蒙福特表示，中方並未對蒙特婁號做出類似舉動，但在該區域的兩艘共艦中確實有其中一艘在距離加拿大軍艦約1000碼（約914公尺）的範圍內航行，蒙福特認為此距離是安全的。

蒙福特表示，「我希望這是一次獨立事件，不會再發生在我們身上，因為我們有國際法支持，這是國際水域。」剛在新加坡結束香格里拉對話會議的加拿大國防部長阿南德（Anita Anand）表示，「加拿大將繼續在國際法允許的地方航行，包含（台灣）海峽與南海。」