解放軍嗆美「台灣問題」　景建峰：由不得任何妥協退讓「全時待戰」

▲ 針對美國防長奧斯汀之前的發言，中共中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰中將逐一反駁 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

出席新加坡第20屆香格里拉對話會的中國代表團今（3日）舉行中外媒體吹風會，中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰中談到台灣問題時，痛批美國虛化掏空一中原則，「台灣問題」事關中國核心利益，解放軍也做好準備，由不得任何妥協退讓，全時待戰。

他表示，首先，世界上只有一個中國，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分；其次，一個中國原則是國際社會普遍共識，是遵守國際關係基本準則的應有之義；第三，完成祖國統一大業，是包括台灣同胞在內的全中國人民的共同意願和神聖職責。

他批評美方不斷虛化掏空一個中國原則，強化與台灣官方往來，縱容「台獨」分裂活動，提升售台武器數量和效能，頻繁穿航台灣海峽，炫耀武力，拉攏他國插手台灣問題。

景建峰說，「我們在台海周邊組織的軍事反制行動，針對的就是『台獨』分裂活動和外部勢力干涉，天經地義無可指摘。改變現狀的帽子扣不到我們的頭上。美方以台制華，『台獨』挾洋自重才是改變現狀，破壞穩定。」

景建峰表示，「台灣問題事關中國核心利益，由不得任何妥協退讓，中國人民解放軍全時待戰，堅決捍衛國家主權統一和領土完整。」

關於近期美方炒作中國軍機攔截行動，景建峰表示，有關情況南部戰區已公佈真相，是美方非法偵查在前中方依法處置在後。中方堅定維護各國依據國際法所享有的航行和飛越自由，中國的舉動是應對有關國家挑釁的必要舉措，完全合理合法、安全專業。

▲美國國防部長奧斯汀主動向中國防長李尚福握手致意，之後兩人沒有任何互動。（圖／達志影像／美聯社）

針對此前美國防長奧斯汀的發言，景建峰中將逐一反駁，美方為一己之私，不顧地區求穩的訴求，通過利誘脅迫，把別人當槍使，根子上是「唯美獨尊」。

他表示，美國沒有清除冷戰殘餘，反而炮製「四邊」、「三邊」等，以意識形態劃分陣營，挑起對抗。相比之下，「中國將始終扎根、建設、造福亞太」。

關於美方有關中美兩軍溝通的言論，景建峰表示，中方重視中美兩軍關係，兩軍的接觸交流沒有中斷。當前中美兩軍關係面臨困難責任在美方，美方的一系列錯誤言行沒有為兩軍的溝通交流創造條件，營造氛圍。