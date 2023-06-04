美防長稱有決心維持台海和平穩定　解放軍：逾越紅線一定堅決反擊

▲中美防長參加香會首日握手寒暄後毫無互動。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

為期三天的第20屆香格里拉對話（以下簡稱「香會」）亞洲安全會議2日在新加坡登場，中美防長僅此於握手寒暄，沒有任何互動。發表演說環節，美國防長奧斯汀強調，「美國有決心維護台海和平及穩定。」引起中方不滿聲浪，解放軍中將何雷痛批，中美兩軍關係面臨的困難，責任完全在美方，尤其逾越「台灣問題」這條紅線的一切行為，中國人民和中國政府絕不會聽之任之，一定會堅決反擊。

大陸官媒《環球時報》指出，軍事科學院原副院長何雷中將今年是第五次參加「香會」，已經是大會活動的熟面孔，針對奧斯汀的大會發言，何雷不認同的表示，「奧斯汀在大會中對南海、臺灣等問題的論述，是對中國利益和內政的干涉、指責，我們堅決反對。」

何雷說，當前中美兩軍關係面臨的困難，責任完全在美方。美國必須落實兩國元首達成的重要共識，必須堅持一個中國原則和中美三個聯合公報規定，必須有誠意，必須糾正自身錯誤，推動兩軍關係重回正規。

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）稱有決心維護台海和平穩定，引起解放軍強烈不滿。（圖／路透）

談及美國國防部長奧斯汀在「香格里拉對話」亞洲安全會議表示，美國有決心維護台海和平穩定，會持續維持強大的嚇阻力，並呼籲北京與美國進行軍事對話，「現在就是對話的合適時機」。

何雷「針對」奧斯汀的發言做了三點總結，首先，美國一廂情願，企圖充當印太地區的領導，但亞太地區各個國家都是主權國家，國家無論大小、強弱、貧富都是平等的，不存在上下級關係，自然也就不存在領導和被領導關係。

其次，美國想實現「領導力」，靠的是在亞太地區拉幫結派，搞小圈子，企圖搞亞太地區的「小北約」，這樣的行為只會破壞亞太地區的和平安全穩定。

第三，何雷慎重強調說，奧斯汀對南海、台灣等問題的論述，是對中國利益和內政的干涉、指責，中國堅決反對。「台灣問題是中國核心利益的核心，是中國與世界各國建立外交關係政治基礎的根本基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線，破壞這個核心、動搖這個基礎、逾越這條紅線的一切行為，中國人民和中國政府絕不會聽之任之，一定會堅決反擊的。」

在南海問題上，何雷表示，近年來在地區國家共同努力下，南海局勢總體穩定，不僅不需要域外國家說三道四、指手畫腳，而且堅決反對撥弄是非，甚至插手干預，破壞穩定。

他指出，事實證明，在南海海域航行自由和飛越自由從來不存在什麼問題。但是動用軍艦軍機到中國南海島礁及其附近海域和上空，抵近偵察，搞軍事活動，這不屬於航行自由和飛越自由的範疇，是對中國領土主權、海洋權益的挑釁和侵犯。