　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

美防長稱有決心維持台海和平穩定　解放軍：逾越紅線一定堅決反擊

▲▼美國國防部長奧斯汀主動向中國防長李尚福握手致意。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美防長參加香會首日握手寒暄後毫無互動。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

為期三天的第20屆香格里拉對話（以下簡稱「香會」）亞洲安全會議2日在新加坡登場，中美防長僅此於握手寒暄，沒有任何互動。發表演說環節，美國防長奧斯汀強調，「美國有決心維護台海和平及穩定。」引起中方不滿聲浪，解放軍中將何雷痛批，中美兩軍關係面臨的困難，責任完全在美方，尤其逾越「台灣問題」這條紅線的一切行為，中國人民和中國政府絕不會聽之任之，一定會堅決反擊。

大陸官媒《環球時報》指出，軍事科學院原副院長何雷中將今年是第五次參加「香會」，已經是大會活動的熟面孔，針對奧斯汀的大會發言，何雷不認同的表示，「奧斯汀在大會中對南海、臺灣等問題的論述，是對中國利益和內政的干涉、指責，我們堅決反對。」

何雷說，當前中美兩軍關係面臨的困難，責任完全在美方。美國必須落實兩國元首達成的重要共識，必須堅持一個中國原則和中美三個聯合公報規定，必須有誠意，必須糾正自身錯誤，推動兩軍關係重回正規。

▲▼美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）於新加坡香格里拉對話。（圖／路透）

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）稱有決心維護台海和平穩定，引起解放軍強烈不滿。（圖／路透）

談及美國國防部長奧斯汀在「香格里拉對話」亞洲安全會議表示，美國有決心維護台海和平穩定，會持續維持強大的嚇阻力，並呼籲北京與美國進行軍事對話，「現在就是對話的合適時機」。

何雷「針對」奧斯汀的發言做了三點總結，首先，美國一廂情願，企圖充當印太地區的領導，但亞太地區各個國家都是主權國家，國家無論大小、強弱、貧富都是平等的，不存在上下級關係，自然也就不存在領導和被領導關係。

其次，美國想實現「領導力」，靠的是在亞太地區拉幫結派，搞小圈子，企圖搞亞太地區的「小北約」，這樣的行為只會破壞亞太地區的和平安全穩定。

第三，何雷慎重強調說，奧斯汀對南海、台灣等問題的論述，是對中國利益和內政的干涉、指責，中國堅決反對。「台灣問題是中國核心利益的核心，是中國與世界各國建立外交關係政治基礎的根本基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線，破壞這個核心、動搖這個基礎、逾越這條紅線的一切行為，中國人民和中國政府絕不會聽之任之，一定會堅決反擊的。」

在南海問題上，何雷表示，近年來在地區國家共同努力下，南海局勢總體穩定，不僅不需要域外國家說三道四、指手畫腳，而且堅決反對撥弄是非，甚至插手干預，破壞穩定。

他指出，事實證明，在南海海域航行自由和飛越自由從來不存在什麼問題。但是動用軍艦軍機到中國南海島礁及其附近海域和上空，抵近偵察，搞軍事活動，這不屬於航行自由和飛越自由的範疇，是對中國領土主權、海洋權益的挑釁和侵犯。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
只撐傘沒用！　專家點名：夏天「1壞習慣」害皮膚白不了
慘死2港女是情侶！　案發當晚原要「見長輩」
美加軍艦通過台海　共艦「差137公尺險相撞」影片曝光
蔡阿嘎5雷店…旅遊達人「吃過這1家」：真的不好吃！
快訊／被點名目擊性騷　郝龍斌回應了！
董璇、高雲翔離婚4年「首度合體露面」！　遭背叛仍忍痛救夫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸防長：中國必然統一　決不承諾放棄使用武力

慘死2港女是情侶！交往兩個多月　案發當晚原要「見長輩」

習近平：國家統一永遠是中國核心利益的核心

美防長稱有決心維持台海和平穩定　解放軍：逾越紅線一定堅決反擊

23公尺活樓靠9根鐵鍊繫峭壁！　女媧廟求子「紅布包娃娃」回家

迪士尼有望「落戶武漢」？湖北回應正在洽談　上海迪士尼：假新聞

告別疫情　在滬台胞開啟多彩假日模式

保時捷違停還貼字條「誰叫你們窮，買不起」！車主喊冤：我被陷害

大熱天穿破洞褲！妹子美腿「曬成二度燙傷」　紅腫慘況曝光

陸孕婦被推落墜崖案最新審判出爐！　泰法官重判狠夫33年零4個月

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

男代抽中「海軍陸戰隊」　朋友嗨翻放鞭炮慶祝！

狠男買小強用超商取貨:D 天真店員好奇：怎有洞？

列5億高中生「4大可疑傷勢」　高大成懷疑他殺：恐遭迷暈

AV女優相澤南爆哭丟震撼彈　「宣布引退」老司機QQ

早餐店吃真。在地美食 佛系闆娘免費幫換餐❤

全球十大古怪節日回來了！香港「包子節」夜爬包子塔「包」平安

竹聯弘仁會撤三重據點　捧神尊扛沙發狼狽搬家

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

羅志祥才被爆和周揚青戴「同款手鍊」　又被傳「想追越南第一美」親揭真相

陸防長：中國必然統一　決不承諾放棄使用武力

慘死2港女是情侶！交往兩個多月　案發當晚原要「見長輩」

習近平：國家統一永遠是中國核心利益的核心

美防長稱有決心維持台海和平穩定　解放軍：逾越紅線一定堅決反擊

23公尺活樓靠9根鐵鍊繫峭壁！　女媧廟求子「紅布包娃娃」回家

迪士尼有望「落戶武漢」？湖北回應正在洽談　上海迪士尼：假新聞

告別疫情　在滬台胞開啟多彩假日模式

保時捷違停還貼字條「誰叫你們窮，買不起」！車主喊冤：我被陷害

大熱天穿破洞褲！妹子美腿「曬成二度燙傷」　紅腫慘況曝光

陸孕婦被推落墜崖案最新審判出爐！　泰法官重判狠夫33年零4個月

冒雨上中橫搶修電力！台電副所長遭工程車夾擊　口鼻出血死亡

今仍有午後大雷雨！氣象局示警「天氣不穩定」　一圖看降雨熱區

5食物害大腦變垃圾！中風、失智機率增　醫勸：酒少喝

單親媽玩3P遭偷拍！提分手遭前男友傳裸照恐嚇　判決出爐

陸防長：中國必然統一　決不承諾放棄使用武力

洋基包爾雙響砲　賈吉開轟演「撞門接殺」搶戲

禍不單行！高雄斷指男捧「血袋」就醫出車禍　警車直送醫院接回

老公1招鞭屍蟑螂「腳+翅膀掉滿地」！　人妻看傻：超想吐的

納達爾手術順利！至少得休5個月　本季恐宣告報銷

永和醉男推倒機車摔單車　襲警罵「幹X娘XX」！遭壓制送辦

跟爸媽出門玩5天！法鬥電量0% 「整隻軟掉」倒床秒閉眼：已登出

大陸熱門新聞

保時捷違停嗆「你們買不起」！車主喊冤

港男34刀殺2女　染血站ㄧ旁冷看現場

男童校內遭教師倒車撞亡！媽媽頭七當天去世

大熱天穿破洞褲！妹子美腿曬成二度燙傷

2女逛百貨遭砍死！目擊者還原驚悚現場

兇嫌狂殺2港女原因太震驚！

迪士尼有望落戶武漢？上海迪士尼：假新聞

23公尺活樓　靠9根鐵鍊繫峭壁！

後疫情　在滬台胞多彩模式度週末

「拿板凳打兇嫌」英勇路人身份曝光

港男殺2女刀砍到變形！做案前才買刀

店員目擊2女走出去被瘋狂砍殺

習近平：國家統一永遠是中國核心利益的核心

香港商場驚傳砍人狂捅34刀　2人亡

更多熱門

相關新聞

拜登簽署債務上限法案

拜登簽署債務上限法案

美國白宮宣布，總統拜登已正式簽署提高債務上限的法案。該法案經過數週激烈爭論後獲得國會通過，也避免了災難性違約。

解放軍嗆美「台灣問題」：不容妥協全時待戰

解放軍嗆美「台灣問題」：不容妥協全時待戰

一起畢業！高中「15對雙胞胎+1對三胞胎」

一起畢業！高中「15對雙胞胎+1對三胞胎」

美日韓：北韓飛彈情報即時共享機制年內啟動

美日韓：北韓飛彈情報即時共享機制年內啟動

美房貸利率飆至近7％！　申貸量跌至3個月新低

美房貸利率飆至近7％！　申貸量跌至3個月新低

關鍵字：

香會解放軍美國台灣問題

讀者迴響

熱門新聞

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

貴婦看屋驚覺老公「小三房」就買在樓下！

5億高中生身上7針孔照片曝！暗藏驚人巧合

6縣市豪大雨！　全台連7天防「劇烈天氣」

5億高中生手臂有針孔　家屬公布多張急救照

網紅媽「懷胎9月」突動脈瘤破裂

命理師警告：刺青不要選「這圖案」！

5億高中男抽血報告曝疑點！高大成驚：是快速死亡

女黨工爆綠首長參選人性騷：選上帶妳進市府

即／台電副所長遭車夾住無生命徵象

「妹妹長痣」她一切…罹最惡性癌！5特點快自測

發現1顆新月亮！神秘小行星繞地球已2123年

日本5店難吃　台男試吃打臉蔡阿嘎

宗教公園做法會　合掌放生30隻鳥

左左右右國中畢業了！

更多

最夯影音

更多
女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD
男代抽中「海軍陸戰隊」　朋友嗨翻放鞭炮慶祝！

男代抽中「海軍陸戰隊」　朋友嗨翻放鞭炮慶祝！

狠男買小強用超商取貨:D 天真店員好奇：怎有洞？

狠男買小強用超商取貨:D 天真店員好奇：怎有洞？

列5億高中生「4大可疑傷勢」　高大成懷疑他殺：恐遭迷暈

列5億高中生「4大可疑傷勢」　高大成懷疑他殺：恐遭迷暈

AV女優相澤南爆哭丟震撼彈　「宣布引退」老司機QQ

AV女優相澤南爆哭丟震撼彈　「宣布引退」老司機QQ

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面