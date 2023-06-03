手有針孔頸見勒痕...高大成：5億高中男遭他殺　檢方：搶救造成！

▲▼高大成說明5億高中男右手有4個可疑針孔，以及頸部有勒痕，高度懷疑是他殺。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中賴姓5億高中男墜樓身亡已懸案滿月，案件仍疑點重重，法醫高大成日前2度前往相驗後，3日主動召開記者會向外界提出他的疑點，他發現死者右手有4處可疑針孔、左手腕瘀青、頸部有勒痕以及嘴唇內有傷口，認為這些都是生前受傷，懷疑賴是遭人殺害。不過，台中地檢署駁斥說，死者左右手有針孔以及頸部傷痕，是救護人員搶救過程所為，不排除是因此造成受傷。

高大成日前接獲家屬委託，前往案發現場及殯儀館相驗，死者僅右手骨折，若從高樓墜落傷勢不可能只有這樣，後來2度前往相驗發現新事證，死者右手有4個可疑針孔，分布在手肘、手臂及上臂，頸部有輕微勒痕，背部有8條可疑的開放性條狀傷口，而種種跡象顯示，這些傷痕都是外力所為。

高大成研判，死者先被帶到3樓房間，3樓早有共犯躲藏，凶嫌們以揮發性麻醉劑遮住口鼻，讓死者昏迷後，再以某種藥劑注射進死者體內，由於一時找不到血管，所以前後打了4處，死者雖然昏迷但並未完全失去意識，就在凶嫌注射時，死者奮力掙扎，凶嫌或勒住脖子，或壓住左手腕，因此造成死者左手和頸部受傷，而嘴唇內傷口則是強行遮住而來。

高說，殺人不外乎3種動機，情殺、財殺、仇殺，凶嫌和死者沒有感情糾紛，更無恩怨，完全是5億房產太誘人，他仍堅持是他殺。

▲▼高大成說明5億高中男右手有4個可疑針孔，以及頸部有勒痕，高度懷疑是他殺。（圖／高大成醫師、許哲維律師提供，下同）

死者家屬委託的律師也公布救護車內的影像，死者從送上救護車到送下車，除了在車內給予氧氣機搶救外，救護人員並沒有施打任何針劑。

台中地檢署表示，檢察官在5月5日針對大體作全面性勘驗，也調查相關情狀，發現醫護人員在死者送醫時有施打針藥，並套用護頸，這 些都有相關診療記錄和照片作為憑據，因此不排除是搶救過程中，在右手、左手和頸部壓出傷痕，至於死者體內有無毒藥物反應，還是要以解剖鑑定報告為主。