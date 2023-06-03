5億高中生墜樓命案　高大成列遺體4大疑點：他殺可能性高！

▲法醫高大成今日受訪指出，賴生遺體的傷痕有4大疑點。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿、白珈陽／台中報導

台中市5億高中生疑墜樓亡一案，法醫高大成原本不再對外討論案情，但他3日打破沉默，接受媒體採訪表示，他檢視賴男遺體後，發現有4處傷口極不自然，分別是右手臂4個針孔、左手腕的「拉扯傷」、脖子勒痕以及嘴唇內側的傷痕，「都像是生前遭人壓迫所致」，高大成更透露，預計下週解剖報告將出爐，但不論檢驗結果如何，他堅決認為賴「遭到他殺的可能性非常高」！

高大成表示，根據他驗屍過程發現，賴生遺體右手發現4處針孔，分別在右手背1個、右上手臂內側1個、右手肘內側2個；頸部有一處疑似勒痕；左手腕有一處傷痕；嘴唇內側也有一處傷痕。

▲高大成出示賴生遺體的右手臂有4處針孔。（圖／記者鄧木卿攝）

高大成推測，賴生可能在生前被誘騙至案發大樓的某處，遭人從後方以徒手勒住頸部、抓住左手腕，因當下賴生可能會掙扎，此行為就造成了頸部傷痕，以及左手腕的「拉扯傷」；接著兇嫌再以塗上揮發性麻醉劑的物品摀住賴的口鼻，這個動作造成嘴唇的傷痕；等到賴生昏迷後，兇嫌再使用磷酸鉀、氯化鉀等藥物，將其使用針頭注射到賴生體內，讓賴生當場死亡，然後才墜樓。

▲賴生嘴唇內側有傷痕。（圖／記者鄧木卿攝）

高大成解釋，磷酸鉀、氯化鉀是用來改善人體電解質不平衡所用的藥物，但快速大量進入體內時，會造成心臟急速停止，但是相驗的時候卻又驗不到，10年前有遇到類似案件，1名護士因過失拿錯藥品，將其打入病人體內造成死亡，如果她沒有出來認錯，其實是找不出死因的；3年前還有1例，1名女護士自行打入氯化鉀，造成自身死亡。

高大成說，從賴生死亡報告來看，遺體的血液二氧化碳濃度並不高，這顯示賴生是快速死亡，但照以往高處墜樓的案例來看，一般傷者都會掙扎哀號許久，不會馬上死亡，因此賴生的確可能遭人下藥。

▲賴生右手腕有「拉扯傷」。（圖／記者鄧木卿攝）

綜合賴生遺體傷痕的4大疑點，高大成斷言「這就是他殺！」他認為賴生的傷痕，極有可能是在生前遭人傷害造成，而不是死後才造成的傷痕，而殺人動機，除了屍體的客觀跡證之外，5億的財產就是殺人動機，因夏、賴2人應該毫無感情，也無仇恨。

他也說，據他所知，下禮拜解剖結果將出爐，即使屆時與他的研判有出入，他仍認為本案是一起凶殺案。