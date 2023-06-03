墾丁4天2起「人鹿車禍」！騎士梅花鹿撞一團　地方提3決議改善

▲墾丁人鹿車禍頻傳，地方開會討論提出3項決議。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者許宥孺、陳崑福／高雄報導

墾丁上週末(5月28日)發生一起機車撞梅花鹿事件，導致人鹿雙亡，沒想到時隔4天又發生第2起意外，這次騎士只有輕傷，但是梅花鹿則當場死亡，當地民代看不下去，召集墾管處開會，決定加裝路燈、設置圍籬並且管理鹿群。

屏東恆春半島梅花鹿經多年復育後已有穩定族群，粗估數量逾2000頭，偶有與人類衝突發生，墾管處為此也在出沒熱點設立告示牌提醒。

5月28日凌晨4點，一名20歲謝姓男子酒後騎車出門訪友，過程中不慎在公園路撞上一隻突然竄出的梅花鹿，由於事發地人煙稀少，謝男過了1個小時才被發現倒臥在路邊，經送醫後因傷重宣告不治；而被撞的梅花鹿也已經死亡。

▲墾丁5月31日又發生人鹿車禍。（圖／記者陳崑福翻攝）

然而，3天後，5月31日同路段又發生一起人鹿車禍，這次機車騎士幸運僅受輕傷，但是梅花鹿當場死亡。

人鹿車禍頻傳，讓當地民代受不了，趕緊召集墾管處開會，決定加裝路燈、設置圍籬並且積極管理鹿群。希望透過在易肇事路段增加照明，讓用路人多加警覺，而圍大概會設置350公尺，目的在於減少梅花鹿跑到大馬路上的機會。