台東老樹悲歌！谷歌地圖記錄遭斷頭模樣　網嘆：最酸新地標

▲原四維路被移植的菩提樹有9成沒長新葉，呈現枯委現象毫無生氣 。（圖／翻攝Google maps）

記者陳韻如／台東報導

台東老樹悲劇一再上演，市區的菩提樹大量死亡、1棵樹齡逾80年的老芒果樹被連根拔起，這些老樹悲歌也都被Google maps紀錄下來，搜尋「最美芒果樹」和「菩提樹墳場」，就能看見原本老芒果樹結石累累的模樣，以及台東縣政府移植的百棵菩提樹的現況，也讓民眾不禁感嘆，「最酸新地標」。

台東縣政府2022年8月間以根系破壞道路及人行道鋪面為由，將四維路分隔島上樹齡40年的近百棵菩提樹斷頭、粗暴拔除，並移植至台東市水資源回收場。由於這些樹樹型高大，引起民眾震撼，台東縣議會一片撻伐。

更令人心痛的是，上個月有民眾發現被移植的菩提樹有9成沒長新葉，呈現枯委現象毫無生氣，就有議員在台東縣議會定期大會質詢台東縣政府時，痛批該「菩提樹公園」根本變成「菩提樹墳場」。





▲菩提樹墳場目前地標已被移除，但街景仍可看見菩提樹現況。（圖／翻攝Google maps）

另外，台東市博愛路旁台東縣政府的停車場，1棵樹齡逾80年、樹高4層樓、樹圍近3米的土芒果樹，今年難得花開滿開好，接著結實纍纍，民眾讚美如「芒果瀑布」。

沒想到，桂田酒店為了興建飯店，竟將芒果樹「斷頭」剪枝，最後甚至連根剷除，引發居民憤慨。對此，台東市民代表王泰捷提告桂田酒店毀損公物，桂田於是將只剩下主幹的芒果樹移他處種植。

這兩件老樹悲劇全被Google紀錄下來，有民眾發現，在Google maps搜尋關鍵字「台東最美芒果樹」，便能發現它已被建立為「歷史地標」，而透過照片還可以看到過去茂密的模樣，以及被粗暴剷除倒在地上的慘況。

▲「台東最美芒果樹」已被建立為「歷史地標」 。（圖／翻攝Google maps）

至於「菩提樹墳場」，實際搜尋可以發現已被移除，但透過Google街景仍可以看到菩提樹現在的慘況，也讓民眾看了不禁感嘆，「這是台東最酸新地標」。