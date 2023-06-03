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雞排妹4句話翻譯「蔡沐霖聲明」　一排藍勾勾回應：令我無言

▲▼藝人「雞排妹」鄭家純。（圖／翻攝鄭家純臉書）

▲「雞排妹」鄭家純4句話解讀蔡沐霖聲明。（圖／翻攝鄭家純臉書）

記者林彥臣／綜合報導

民進黨性平爭議事件連環爆，前青年部主任蔡沐霖遭爆無視下屬的求救，但他也透過律師發表聲明，強調將以司法捍衛清白。對此「雞排妹」鄭家純在臉書上，用4句話解讀蔡沐霖聲明的背後重點，並且認為這是個「提油救火聲明」。鄭家純在臉書上的分析貼文，也釣出一排藍勾勾名人回應，認為蔡沐霖聲明確實「令我無言」。

鄭家純在臉書上發文解讀蔡沐霖聲明：

1、女生有吃男生的早餐
2、我在工作上對同仁的批評絕無私心
3、同理女性的不足是因為新手主管的盲區
4、針對惡意攻擊將採取法律行動捍衛名譽

鬼才阿水Awater對此回應表示，「到底在講什麼鬼話」。高雄市議員黃捷回應表示，「執迷不悟欸，生理男或新手主管不是做錯事的藉口」。台南市議員林依婷表示，「這種聲明令我無言了」。

蔡沐霖委任律師聲明如下：

(一) 新手主管視角的盲區

作為主管，工作場域中看著同仁的交往應對，時常因為工作業務繁忙而失去對於同仁私領域敏感議題所該具備的敏銳度，我以為，當女性同仁接受男性同仁的每日早餐、通勤接送，代表彼此已友達以上的程度，我曾經誤以為這就是辦公室戀情在滋生萌芽，作為生理男性、新手父親、丈夫、新手主管，而未能在第一時間察覺異狀，那些我自己戴上蒙太奇編織過的美好畫面，其實對一位被追求的女性而言，卻都是某種程度的壓力與不堪負荷的重量，這，就是我身為主管視角的盲區。

但我對於任何一位同仁工作上的要求、批評，從來都不是為了想要包庇某個人，而對另外一個人刻意刁難，我自始至終對於工作上的要求問心無愧，卻不想別人如何思考我對於工作上指教的想法，我以為工作就是工作，私領域的事情就是私領域的事情，對於作為主管職卻曾有過的不當發言，對於因這些不當發言而有太多聯想因而受傷的人，我尊重其主觀看待整件事情的角度，但請相信我，從來對於每一位同仁的要求，都只是公事公辦。

(二) 我將以司法捍衛清白

《人選之人》上映後，我看著劇中的翁文方捫心自問，我當時到底能不能當個翁文方，當事件爆發後，我坦然面對一切的問責，因為我自認我確實因為新手主管視角的盲區而誤會了什麼，因為我確實不應該對於女性同仁所投射的求救訊號絲毫沒有任何一點敏銳度，卻以當事人間的感情糾紛應該去私領域處理而草率應對，我發現自己欠缺作為主管該有的同理心，很遺憾，我在當時終究無法是觀眾期待的翁文方。
但我無法成為翁文方，不代表我就是趙昌澤，面對此時此刻網路上對於本人所散播的各種不實消息或惡意攻訐（包括說我未顧及他人意願與其十指緊握、謾罵我是政壇渣男⋯⋯等惡意言論），本人絕對會以司法捍衛清白，這不僅僅是為了我自己，更是為了我的家人，我不希望此刻或將來，他們要與我一起背負這些莫須有的罵名。

二、 本所當事人鄭重聲明如上，如再有發現對於當事人所散播的各種不實消息或惡意攻訐，亦皆將採取法律行動以捍衛名譽。

鴻燊律師事務所
蔡鴻燊　律師

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