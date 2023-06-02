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AIT孫曉雅處長訪台南　黃偉哲盼美台經貿關係更緊密

▲美國在台協會處長孫曉雅，與高雄分處黃東偉分處長等美國在台協會官員拜會台南市政府，黃偉哲市長偕新聞及國際關係處蘇恩恩出席會見，雙方就台美議題交換意見相談甚歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲美國在台協會處長孫曉雅，與高雄分處黃東偉分處長等美國在台協會官員拜會台南市政府，黃偉哲市長偕新聞及國際關係處蘇恩恩出席會見，雙方就台美議題交換意見相談甚歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

美國在台協會處長孫曉雅（Director Sandra Oudkirk）於2日與高雄分處黃東偉分處長等美國在台協會官員拜會台南市政府，黃偉哲市長偕新聞及國際關係處蘇恩恩出席會見。雙方就台美經貿、國際關係、永續環境行動等議題交換意見，兩方相談甚歡。

▲美國在台協會處長孫曉雅，與高雄分處黃東偉分處長等美國在台協會官員拜會台南市政府，黃偉哲市長偕新聞及國際關係處蘇恩恩出席會見，雙方就台美議題交換意見相談甚歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台灣與美國有相同的民主理念與價值，不論在經貿、區域安全或民主政治都是至為重要的夥伴。他感謝美國等友善台灣的國家代表上個月在世界衛生大會（WHA）公開支持台灣參與國際場合，並表示他非常榮幸受AIT邀請簽署「全球市長民主宣言」，響應全球共同捍衛民主制度、抵抗威權國家威脅的行動。

黃偉哲市長提到「台美21世紀貿易倡議」，完成第一階段談判後1日已簽署協定，他除了樂見台美經貿邁向新里程碑外，也表示「自由」乃是民主最重要的精神，期待未來從農特產品到高科技製品，皆可更自由地貿易。

▲美國在台協會處長孫曉雅，與高雄分處黃東偉分處長等美國在台協會官員拜會台南市政府，黃偉哲市長偕新聞及國際關係處蘇恩恩出席會見，雙方就台美議題交換意見相談甚歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長特別致贈蘭花押花盤及絲巾予孫曉雅處長，他表示台南的蘭花與處長的優雅氣質相符；他也贈送「台南400」伴手禮，盛邀美方一同參加2024年「台南400」系列活動，共度台南的歷史特殊時刻。

▲美國在台協會處長孫曉雅，與高雄分處黃東偉分處長等美國在台協會官員拜會台南市政府，黃偉哲市長偕新聞及國際關係處蘇恩恩出席會見，雙方就台美議題交換意見相談甚歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

孫曉雅處長於2021年抵任美國在台協會處長一職，這非她首次派駐台灣，1992年就曾派駐美國在台協會台北辦事處，並於當時造訪過台南。另她也曾派駐過美國駐土耳其、愛爾蘭及中國等地使館，及擔任過亞太經濟合作會議（APEC）資深官員等職。

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