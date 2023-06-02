「竹北天坑」豐邑4建案同時停工　縣府突襲稽查：真的沒偷開工

▲新竹縣政府稽查豐邑在竹北的3處建案，確認沒有擅自施工。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北市「豐采520」建案工地4月間因施工導致鄰近道路坍塌，遭新竹縣政府勒令停工後，卻在5月18日凌晨擅自施工，建商豐邑建設因此遭縣府勒令其在新竹縣另3處建案全面停工至今。縣府工務處在5月30日稽查「豐采520」後，今（2日）上午再會同建築師、土木技師現勘另3處工地，確認並無擅自施工，且均有保全24小時看顧現場。

縣府工務處今上午由建築管理科長涂添惇率員，會同建築師、土木技師等2名專家，先後前往豐邑建設除「豐采520」之外，同遭縣府勒令停工、位於竹北市的「浩瀚寬郁」、「TECH PARK」與「豐邑之森」等3處工地，勘查是否有擅自施工的情形，以及有無雇用保全24小時看顧工地現場。

根據現勘結果，「浩瀚寬郁」目前尚未開工，工地以圍籬圍住，沒有施工；未完工的「TECH PARK」與「豐邑之森」兩個工地也確實沒有施工，並且皆派駐保全24小時駐守。

工務處表示，豐邑建設位於新竹縣的4處建案工地，因「豐采520」造成道路坍塌遭勒令停工後，提出的搶險計畫被縣府專案小組要求須補齊第三方認證等內容，因此至今仍未獲審查通過，仍須維持停工處分。

工務處在5月30日稽查「豐采520」建案工地後，今再稽查另3處遭勒令停工的建案工地，後續仍會不定期稽查，以維護公共安全。