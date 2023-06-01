一天見了3部長！馬斯克訪中「鋼鐵行程」　凌晨參觀上海超級工廠

▲大陸商務部部長王文濤會見馬斯克。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

繼2020年初造訪上海超級工廠後，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）時隔3年再次到訪中國，從目前公布的信息來看，可謂行程滿滿。他的私人飛機5月30日下午降落在北京，短短一天之內，大陸外交部、工信部和商務部3位部長會見了馬斯克。6月1日凌晨0時28分，馬斯克到達上海參觀特斯拉超級工廠。

據《每日經濟新聞》報導，2023世界動力電池大會將於6月8日在四川宜賓舉行，特斯拉應邀參展。正當馬斯克訪中之際，5月31日，宜賓發布官方微博發文，誠邀馬斯克來宜賓做客。

據大陸商務部網站，5月31日，商務部部長王文濤會見馬斯克。雙方就中美經貿合作、特斯拉在中發展等議題進行了廣泛、深入的交流。

5月31日早前，大陸工業和信息化部部長金壯龍在京會見馬斯克，雙方就新能源汽車和智能網聯汽車發展等交換意見。

據外交部網站5月30日18點消息，30日，大陸國務委員兼外長秦剛在北京會見馬斯克。

▲馬斯克與寧德時代董事長曾毓群。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

5月30日下午，社交平台流傳出一張馬斯克與寧德時代董事長曾毓群在某酒店大堂並排前行的照片。照片顯示，緊隨馬斯克和曾毓群後的還有特斯拉全球副總裁朱曉彤。

據《澎湃新聞》報導，業內人士分析稱，此次馬斯克與曾毓群會面，商談的內容可能會包括上海儲能超級工廠的儲能電芯供應、未來在北美合作建電池廠，以及動力電池供應的事宜。今年4月，特斯拉宣布將在上海投資建設全球第二家儲能係統Megapack超級工廠，根據特斯拉的上海Megapack超級工廠計劃，將從寧德時代採購磷酸鐵鋰電池電芯。

▲6月1日凌晨0時28分，馬斯克到達上海參觀特斯拉超級工廠。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

5月31日21時26分，馬斯克的私人飛機落地上海虹橋機場，3小時後的6月1日凌晨0時28分，特斯拉全球副總裁陶琳微博發布兩張馬斯克和員工的大合影，配文「感謝所有的支持！ 收穫滿滿的一天！ 」，地點是特斯拉上海超級工廠。不久之後，陶琳在朋友圈也發布了馬斯克和員工的大合影，並配文，「激動人心的一天！ 永葆赤子之心，兒童節快樂。」