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賴品妤籲黨中央成立調查小組　「徹查黨部是否還有其他性平事件」

▲▼立委賴品妤。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲民進黨立委賴品妤。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨一名女性前黨工日前爆料，過去在主責專案期間遭合作導演「輝哥」性騷；2日又有一名女性前黨工指控遭同事性騷擾，向時任青年部主任蔡沐霖反映後，沒有得到妥適協助，甚至受到職場霸凌。民進黨立委賴品妤2日批評，如此對待同事已極度踐踏受害者身為人的尊嚴，黨中央應立即成立調查小組，徹查黨部是否還有其他性平事件，並且調查真相、嚴懲加害人，防止這類事件再次發生。

賴品妤表示，剛在路上看到那則新爆出的黨部性平及霸凌事件，十分憤怒，「為何可以如此可以這樣對待你的同事、下屬？這已是極度踐踏受害者身為人的尊嚴！令人痛心！」

賴品妤批評，遇到下屬求救，理應保護受害者的直屬主管，不僅沒有做到任何一件該做的事，甚至違法違規、連同加害者一起職場霸凌受害者、一起歧視傷害女性，這位直屬主管的惡劣共犯行徑已違反最基本做人的原則，「黨中央必須做立即懲處及必要處置，加害者黨工也要併同處理！對於錯誤、違法部分，更絕不能姑息！」

對該起事件，賴品妤呼籲，黨中央應立即成立調查小組，宣示全面擴大調查，徹查黨部內過去及現在是否還有其他黨工遇到性平或霸凌事件，同時公開懇請遭受傷害而未受到妥善處理的黨工受害者出面，讓受害者能透過這個機制獲得充分的保護及協助，並且調查真相、嚴懲加害人，防止這類事件再次發生。

賴品妤直言，性別平等及職場的公平正義是民進黨必須堅持的重要價值，因為這不僅是青年世代普遍的理念與訴求，更是青年會如何看待民進黨的關鍵。

賴品妤表示，就如受害者在文章所提到的，「他相信他始終熱愛的民進黨，是一個重視年輕人、堅持性平價值、懷抱公平正義理念的政黨，我也這樣相信著，所以我呼籲黨中央必須嚴正看待最近的事件，以最高規格來審視黨內的性平意識及職場友善度，對外宣示，並真的積極改善。」

賴品妤指出，性平事件和職場霸凌都是自己向來堅持不可發生的底線，因為這些傷害常成為被害人後續長期的夢靨。發生這樣令人痛心的事件，大家的心情都非常沉重，「所以我再次鄭重呼籲大家，請不要以訕笑、嘲諷、消費、政治攻擊的方式來討論，更不要去檢討受害者！受害者勇敢訴說的，是斑斑血淚，不是你們口中的玩笑或消費。」

賴品妤表示，也希望和這位勇敢站出來的人說，「你不只是選擇為了自己而勇敢，更是為了和我們一樣許許多多青年政治工作者而勇敢，謝謝你，我會和你站在一起，一起要求我們所相信的政黨，成為實踐我們理念的政黨。」
 

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