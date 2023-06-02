「病房有貓耶！」黑貓33進駐醫院花園　隔落地窗療癒安寧病患

▲33經常在病房外與病患對看（圖右），護理師也經常到花園與33互動。（圖／馬偕醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

台灣醫療環境嚴格，寵物不得隨意進出醫院，但這家醫院的病房外花園卻有2隻貓，不僅成為醫護人員的超萌夥伴，也成了安寧與癌症病患的心靈支柱。牠們分別是「31」與「33」，2019年先後流浪到病房外的花園，因緣分被收編，牠們的存在，陪伴醫護人員撐過難熬的新冠隔離期，也間接說服了拒絕開刀的癌症病童接受治療。

台北馬偕今（2）日舉辦「病房裡有貓耶！」繪本新書發表會，由馬偕紀念安寧療護教育示範中心主任方俊凱、安寧病房護理長吳秀春等人出席分享與31、33的互動經驗。甫上任的馬偕紀念醫院總院長張文瀚也到場支持，除提到安寧緩和醫療照護是馬偕具有歷史意義與特色的臨床工作外，更透露自己的兒子也收養2隻流浪貓，因此更能體會動物陪伴價值。

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▲31（左）與33都是馬偕醫院安寧中心駐點浪貓。（圖／馬偕醫院提供）

「31、33都是取自病房名。」方俊凱提到，2019年中，位於1樓放射腫瘤科的31病房花園內來了一隻三花流浪貓，為病房帶來一陣驚喜。同年年底疫情爆發前夕，一隻黑色眼角帶著二道金色光束般的流浪貓也走進了這個花園，並且與31打成一片，病人看了也露出笑意，生活的律動被瞬間挑了起來，於是有了「33」的存在。

「33喜歡與人互動，很快的成為病房的好朋友。」護理長吳秀春分享，有一次，一位正在治療無法開口說話的口腔癌病人，發現33背部受傷流血，急的用筆寫下「貓受傷了」，所幸治療後沒有大礙；另有一名40多歲的女性，因身體問題需經常住院，33每次都在她住院時，靜靜地在落地窗外陪伴，也讓她感受到心靈寄託。

▲護理師會幫33準備餐點，也會定期帶去打預防針與除蟲。（圖／馬偕醫院提供）

不過，33與病患和醫護的互動，並非總是隔著一面落地窗，在疫情期間病房清空時，33曾短暫穿越2公尺的門廊，在醫護的召喚下來病房「探險」。若病患有需求，也可走進花園與33互動。

吳秀春分享，31病房曾收治一名年約3歲的癌症病童，因為腫瘤住院準備開刀，卻在動手術前哭鬧不休，媽媽無法獨立安撫，只好將她帶往秘密花園找貓咪平復情緒，33似乎也察覺到不安情緒，頻頻圍繞病童腿部磨蹭，最終讓病童破啼為笑，也完成手術治療。

▲馬偕紀念安寧療護教育示範中心主任方俊凱分享31、33來院後的互動趣事。（圖／記者嚴云岑攝）

方俊凱也提到，貓狗是人類的好朋友，放射腫瘤科31病房與安寧32病房長期以多元輔助療法陪伴病人、家屬與員工，讓充滿痛苦的生活中得以有心靈的撫慰，雖然受到疫情的影響，寵物治療停頓了一段時間，但有了31與33的佇足後，病人也會關注貓兒們的動態，讓病房充滿了活力，近期疫情回穩後已陸續恢復安排相關活動。

淡水馬偕放射腫瘤科31病房團隊今天帶著「病房有貓耶！」繪本前往總院，除了分享33的故事之外，也將這本適合兒童閱讀的繪本，提供給馬偕兒童醫院的住院病童，發表會現場則以有獎徵答的方式，將愛與關懷的故事分送給更多有需要的民眾。

▼淡水馬偕放射腫瘤科31病房團隊出版「病房有貓耶！」繪本。（圖／馬偕醫院提供）