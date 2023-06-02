　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「病房有貓耶！」黑貓33進駐醫院花園　隔落地窗療癒安寧病患

▲▼淡水馬偕「病房外有貓耶！」。（圖／馬偕醫院提供）

▲33經常在病房外與病患對看（圖右），護理師也經常到花園與33互動。（圖／馬偕醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

台灣醫療環境嚴格，寵物不得隨意進出醫院，但這家醫院的病房外花園卻有2隻貓，不僅成為醫護人員的超萌夥伴，也成了安寧與癌症病患的心靈支柱。牠們分別是「31」與「33」，2019年先後流浪到病房外的花園，因緣分被收編，牠們的存在，陪伴醫護人員撐過難熬的新冠隔離期，也間接說服了拒絕開刀的癌症病童接受治療。

台北馬偕今（2）日舉辦「病房裡有貓耶！」繪本新書發表會，由馬偕紀念安寧療護教育示範中心主任方俊凱、安寧病房護理長吳秀春等人出席分享與31、33的互動經驗。甫上任的馬偕紀念醫院總院長張文瀚也到場支持，除提到安寧緩和醫療照護是馬偕具有歷史意義與特色的臨床工作外，更透露自己的兒子也收養2隻流浪貓，因此更能體會動物陪伴價值。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼馬偕醫院「病房外有貓耶！」 。（圖／馬偕醫院提供）

▲31（左）與33都是馬偕醫院安寧中心駐點浪貓。（圖／馬偕醫院提供）

「31、33都是取自病房名。」方俊凱提到，2019年中，位於1樓放射腫瘤科的31病房花園內來了一隻三花流浪貓，為病房帶來一陣驚喜。同年年底疫情爆發前夕，一隻黑色眼角帶著二道金色光束般的流浪貓也走進了這個花園，並且與31打成一片，病人看了也露出笑意，生活的律動被瞬間挑了起來，於是有了「33」的存在。

「33喜歡與人互動，很快的成為病房的好朋友。」護理長吳秀春分享，有一次，一位正在治療無法開口說話的口腔癌病人，發現33背部受傷流血，急的用筆寫下「貓受傷了」，所幸治療後沒有大礙；另有一名40多歲的女性，因身體問題需經常住院，33每次都在她住院時，靜靜地在落地窗外陪伴，也讓她感受到心靈寄託。

▲▼淡水馬偕「病房外有貓耶！」。（圖／馬偕醫院提供）

▲護理師會幫33準備餐點，也會定期帶去打預防針與除蟲。（圖／馬偕醫院提供）

不過，33與病患和醫護的互動，並非總是隔著一面落地窗，在疫情期間病房清空時，33曾短暫穿越2公尺的門廊，在醫護的召喚下來病房「探險」。若病患有需求，也可走進花園與33互動。

吳秀春分享，31病房曾收治一名年約3歲的癌症病童，因為腫瘤住院準備開刀，卻在動手術前哭鬧不休，媽媽無法獨立安撫，只好將她帶往秘密花園找貓咪平復情緒，33似乎也察覺到不安情緒，頻頻圍繞病童腿部磨蹭，最終讓病童破啼為笑，也完成手術治療。

▲▼ 馬偕紀念醫院「病房裡有貓耶！」 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲馬偕紀念安寧療護教育示範中心主任方俊凱分享31、33來院後的互動趣事。（圖／記者嚴云岑攝）

方俊凱也提到，貓狗是人類的好朋友，放射腫瘤科31病房與安寧32病房長期以多元輔助療法陪伴病人、家屬與員工，讓充滿痛苦的生活中得以有心靈的撫慰，雖然受到疫情的影響，寵物治療停頓了一段時間，但有了31與33的佇足後，病人也會關注貓兒們的動態，讓病房充滿了活力，近期疫情回穩後已陸續恢復安排相關活動。

淡水馬偕放射腫瘤科31病房團隊今天帶著「病房有貓耶！」繪本前往總院，除了分享33的故事之外，也將這本適合兒童閱讀的繪本，提供給馬偕兒童醫院的住院病童，發表會現場則以有獎徵答的方式，將愛與關懷的故事分送給更多有需要的民眾。

▼淡水馬偕放射腫瘤科31病房團隊出版「病房有貓耶！」繪本。（圖／馬偕醫院提供）

▲▼淡水馬偕「病房外有貓耶！」。（圖／馬偕醫院提供）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
李千娜高三兒畢業了！　正面合照高又帥「根本姐弟」
快訊／掃射20多槍畫面曝光！水產店槍手下車狂開　屁股中彈打滾
女記者「硬訪大谷翔平」遭封殺！　TVBS道歉了
還有未爆彈！傳黨務幹部也涉性騷風波　民進黨：已請他離開、接受
快訊／高雄也爆官員性騷擾！長官關門關電燈　她被摸胸崩潰
快訊／投資失利...女子北市商旅墜落死亡
LINE全新功能！　「AI自拍」上線了
快訊／水產店遭步槍掃射！　連開20多槍
快訊／民進黨鞠躬致歉：啟動黨紀程序、立即移送法辦
瑞莎怒點名體操協會「抹黑者竟當裁判」！　選手被打低分

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

還沒色色過！他見女友房間偷藏「保險套」痛哭　結局超展開

北中南3大生活圈月票7月上路！台鐵同步開賣　全台120個銷售車站曝

「病房有貓耶！」黑貓33進駐醫院花園　隔落地窗療癒安寧病患

黃牛條款今上路！外掛掃票最重罰300萬　加價轉售罰定價10倍↑

高雄旅展祭優惠！華航機票最多88折　現場購賣再折千元

ATM領4萬「少1動作慘哭」　妹子驚5000元不見！銀行也不賠

月轉1萬當結婚基金！他5年後發現「只剩17元」傻了　女友搞消失

華信航空32周年慶！限定4天送千組折扣碼　「國內線機票7折」

醫學期刊證實：隔夜飯助減重又抗癌！「抗性澱粉激增2.5倍」是關鍵

高雄旅展登場！高鐵祭3大優惠　下單滿額「送千元抵用券」

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

駕駛停下禮讓遭後車按喇叭　行人被機車硬闖嚇退過不了

婁峻碩亂嚇女妝髮師！　她無奈：已習慣了QQ

李佳穎被求婚「男友菸盒拿出戒指」　沒問關鍵問題...她爆哭喊：我願意！

不滿鄰居設佛堂！博士貼符咒　開5燈狂閃24hrs：驅鳥求平安

女坐陌生男旁邊綁鞋帶　被誤認偷吃結局神展開

還沒色色過！他見女友房間偷藏「保險套」痛哭　結局超展開

北中南3大生活圈月票7月上路！台鐵同步開賣　全台120個銷售車站曝

「病房有貓耶！」黑貓33進駐醫院花園　隔落地窗療癒安寧病患

黃牛條款今上路！外掛掃票最重罰300萬　加價轉售罰定價10倍↑

高雄旅展祭優惠！華航機票最多88折　現場購賣再折千元

ATM領4萬「少1動作慘哭」　妹子驚5000元不見！銀行也不賠

月轉1萬當結婚基金！他5年後發現「只剩17元」傻了　女友搞消失

華信航空32周年慶！限定4天送千組折扣碼　「國內線機票7折」

醫學期刊證實：隔夜飯助減重又抗癌！「抗性澱粉激增2.5倍」是關鍵

高雄旅展登場！高鐵祭3大優惠　下單滿額「送千元抵用券」

還沒色色過！他見女友房間偷藏「保險套」痛哭　結局超展開

熱身時間被壓縮　薛茲爾質疑聯盟「太執著於投球計時器」

花蓮鹽寮海灘玩水...浪襲落海「載沈載浮」　海巡大浪中成功救援

秒飛峇里島選這！打卡淡水絕美水灣餐廳　海風下愜意享受異國料理

3款新刮刮樂「頭獎最高千萬」　總獎金飆破32億

日安玩美又遭盜用仿冒「升級版」　東森與吳宗憲嚴厲譴責怒喊告

左左右右國中畢業了！5年沒新作品「0偽裝現身校園」甜美近況照全被拍

歐洲將成無菸國！吸菸人口不到6%　合法賣「口含菸」是關鍵

侯陣營細數民進黨歧視爭議　批：賴清德若當選會漠視多少事？

掌握全球趨勢　莫氏醫美邀請國際講者與台醫師交流研討

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

抗性澱粉助攻「名嘴減重20公斤」　專家最推薦這3類

男友爸媽請吃飯「卻要她付錢」　吃完更傻眼！

下班趕快買！威力彩飆2.1億　「3生肖」財運旺爆

正妹YouTuber回國胖了　粉絲驚：胖到對的地方

麵包包「10年前就在騙」！前男友爆黑歷史

高雄健身房惡性倒閉！會員退費無門

超殺機票又來了！台灣虎航全航線單程機票899元起　10時開搶

館長大出包！便當「中餐變晚餐」氣炸　粉專道歉

藝術家爆「輝哥」曾羞辱他1句話：真的很作噁

爆乳正妹幫「彩券行奶奶」做愛心！　照片真相曝光

5億高中生案傳「黑道出手」！律師給1建議

即／東部海域23:39發生規模3.7地震　最大震度2級

水氣亂周末！中南部「轟大雨」　下周連2天雨區擴大「全台濕答答」

老婆「1年網購噴50萬」！過來人曝1招：成功滅火

更多熱門

相關新聞

搶票要快！清明連放5天「高鐵加開256班加班車」　3/3凌晨開搶

搶票要快！清明連放5天「高鐵加開256班加班車」　3/3凌晨開搶

清明5天連假將至，高鐵今(3月1日)宣布，清明假期疏運將加開256班次列車，3月3日凌晨起開放購票，疏運期間延長隔天凌晨收班。另因應提早返鄉以及周六補班通勤需求，清明連假前二周周末也將加開7班次。

手刀搶票！清明狂放5天「台鐵加開189班次」　3/3凌晨開搶

手刀搶票！清明狂放5天「台鐵加開189班次」　3/3凌晨開搶

Apple稱「醫院有道歉」炎上　護理粉專怒了

Apple稱「醫院有道歉」炎上　護理粉專怒了

台61線大貨車降速80公里　勸導期1533輛照違規「3/1起超速噴3千」

台61線大貨車降速80公里　勸導期1533輛照違規「3/1起超速噴3千」

轉機要首度收費了！2歲↑乘客過境台灣機場每人500元　最快3/1起上路

轉機要首度收費了！2歲↑乘客過境台灣機場每人500元　最快3/1起上路

關鍵字：

淡水馬偕馬偕醫院安寧醫療3331

讀者迴響

熱門新聞

剛送女兒上學！父中午接學校電話：孩子去世了

即／「深海閻王」PO道別文失聯！警追定位找到了

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

酒醉女露營區醒來「內褲卡臀部」下面傳痛感怒告

抗性澱粉助攻「名嘴減重20公斤」　專家最推薦這3類

抗癌網紅「裝病3年」　老公發聲：真的變智障

抗癌網紅認了裝病「欺騙所有人3年」：我罪該萬死

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

5億高中生墜樓前　配偶哥哥請假到案發現場

男友爸媽請吃飯「卻要她付錢」　吃完更傻眼！

聽不到火車進站　高中生戴抗噪耳機被撞死

女記者爆「攔住大谷翔平」硬訪1問題

下班趕快買！威力彩飆2.1億　「3生肖」財運旺爆

6月「5大補貼」可申請！個人最高15萬　企業上限500萬

最悲傷菜餚！「母生前最後料理」她邊哭邊吃

更多

最夯影音

更多
連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！
請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面