與法同行「醫」好安心　南檢辦誠信申報醫療費視訊會議

▲台南地檢署結合衛福部健保署南區業務組，與其轄內西醫醫師公會，於1日辦理「2023年院所誠信申報醫療費用視訊座談會｣。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為保障醫療院所獲得合理報酬，鼓勵院所自願遵守申報規範，避免因不正確申報面臨司法處分，台南地檢署結合衛福部健保署南區業務組，與其轄內西醫醫師公會，於1日辦理「2023年院所誠信申報醫療費用視訊座談會｣，透過視訊方式由司法與醫事人員展開互動交流。

本次座談會由健保署南區業務組林純美組長主持，台南地檢署鍾和憲檢察長、衛福部健保署石崇良署長及台南市醫師公會丁榮哲主委共同出席，並有雲嘉南地區醫師上線研習討論。

座談課程由台南地檢署李駿逸主任檢察官、嘉義地檢署陳靜慧檢察官針對醫療行為之定性、違規申報案例等進行說明，另輔以醫療糾紛、暴力或保險等常見法律問題作案例分享，提供特約醫事機構之從業人員相關案例之解決因應方式；另外本次特別邀請台南高分檢署曾昭愷檢察官，介紹醫療事故預防及爭議處理法（簡稱醫預法），以深入淺出的方式，介紹調解機制、關懷機制、除錯機制等，另西醫基層南區分會丁榮哲主委貼心叮嚀「執行健保醫療業務，4要、4不要」提供醫事服務機構人員作為執業之準則，建立院所誠信公平經營環境，以維護醫病尊嚴與安全。

台南地檢署鍾和憲檢察長指出，醫事相關案件除了醫療糾紛、醫療暴力或詐領保險費等常見案例外，近年來亦出現許多不實申領健保醫療費用的案件，嚴重損害國家有限之醫療資源，並足以動搖全民健保之基礎，地檢署偵辦詐領健保費案件，也是基於維護國家寶貴資源。司法和醫學均係為了追求社會大眾利益在專業上發揮所長，雙方應充分合作並持續交流，期藉由本次視訊座談會，使醫界及法界交流更順暢，亦期待醫事人員瞭解司法程序目的是發現真實並保護醫病雙方。

健保署石崇良署長也提到健保醫療給付支出採年度分部門總額匡列上限，為使合法申報醫療費用之醫療院所獲得合理報酬，將善盡管理人責任，對於浮報、虛報或不實申報醫療費用列為管理重點，相信透過此座談會，得以建立法界與醫界的互相瞭解，有效避免不實申報案件發生。

健保署南區業務組林純美組長亦表示，本次會議特別邀請檢察官、健保人員及轄內醫師三方共同與會，並透過檢察官親自說明，解答醫事人員執業上法律的疑難問題，期許司法及醫界之共同合作，得以有效防範健保詐欺案件發生，共創良好醫療環境。