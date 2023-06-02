空服員外站被性騷！「非我國領土」不開罰　工會怒：不會這樣算了

▲2空服員在外站遭同事性騷擾，桃園市府以非發生在中國民國領土拒開罰，引空服員工會不滿。圖非當事人。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

民進黨前黨工被性騷擾遭吃案引軒然大波，如今更傳出2名空服員在外站飯店遭同一名男同事性騷擾，空服員工會協助申訴，國籍航空認定屬實記過懲處，不過桃園市政府卻拒絕開罰加害者，理由竟是「發生地不是中華民國領土範圍，無裁罰權」，工會不滿表示，「工會不會就這樣算了，要求對性騷加害者開罰」。

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱表示，今年3月，國籍航空組員執勤飛歐洲，2名空服員在國外飯店被同一名男性同事言語性騷擾，回國跟公司申訴，國籍航空認定屬實，對該男同事記過懲處，因該男性已是累犯，工會向桃園市申訴希望開罰，才有嚇阻效果，結果主管機關竟稱是在國外發生，不能開罰，非常誇張，讓空服員在國外工作沒有保障。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃園市空服員職業工會表示，近期協助被性騷擾的空服員，要求桃園市政府依《性騷擾防治法》開罰加害者1萬元以上、10萬元以下。然而桃園市政府竟以《行政罰法》為由不予開罰，認為「發生地點為外站飯店，不是中華民國領土範圍，故無裁罰權」。

空服員工會強調，這2位會員遭受性騷擾，能夠勇敢站出來向公司提出申訴，且經公司性騷擾申訴委員會調查，認定加害者「構成性騷擾」，已非常不容易！加害者無論在任何地點違法對組員實施性騷擾，皆已造成受害者身心創傷，且整個調查過程、違法行為導致後果，都是發生在台灣，也就是中華民國領土內，並不會因為當下的行為是在外站飯店而有所不同；然而，桃園市政府拒絕開罰加害者的行為，根本就是要叫受害空服員「算了」！

工會指出，工會絕對無法接受，已經協助受害者，向中央主管機關衛生福利部提出訴願，要求立即依法對加害者開罰，因為工會絕對不會就這樣算了！

工會強調，騷擾事件發生，對於當事人來說，即便真相調查清楚、加害者受到處罰，都不足完全復原。這案件卻是行政機關推諉卸責，放任加害者逍遙法外，只因性騷擾行為發生在國外飯店，便未對加害者開罰，無疑是對組員二度傷害，也讓空服員因工作特性，飛到外站過夜時，完全失去《性騷擾防治法》保護；工會已啟動抗爭基金協助受害會員向加害者提出民事訴訟。

