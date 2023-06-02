民進黨性騷導演「輝哥」黑底曝！　他用1句話讓藝術家作噁

▲涉嫌性騷導演曾出席民進黨台北市長候選人陳時中的影視產業座談會。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）



記者崔子柔／綜合報導

民進黨爆發女性前黨工遭性騷吃案事件，性騷兇手被指是知名導演「輝哥」，引起眾人撻伐。台灣「微縮模型神人」鄭鴻展則透露，這位「輝哥」就是他此生最討厭的3個人之一。

鄭鴻展昨（1）日在臉書發文表示，這輩子他有3個很討厭的人，也都是曾經的好友，一個姓周，酒後就會到處造謠，一個是姓曾的詐騙慣犯，「再來就是這位『輝哥』，我的學弟，以前我都叫他小薛」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭鴻展表示，他在鄰居的介紹下認識當時15歲的小薛，他還特別指導素描、水彩等，協助小薛考上復興美工，後來知道小薛24歲時混得不太好，就介紹自己的客戶讓小薛有機會拍片，又讓小薛到香港朋友開的傳播公司上班學習，後續因為忙於設計就沒有太多交集。

▲鄭鴻展發文。（圖／翻攝自Facebook／Hank Cheng）



鄭鴻展提到，他的公司2010年時在復興北路上，隔壁的公司老闆常找他過去喝酒，在那裡再次碰上小薛，「某天在續攤時小薛儼然變成了我學長，教訓了我起來，大談他的工作哲理，說他有多厲害認識了多少名人多屌之類的話語。但那晚有一句話我一輩子都不會忘記『鴻展，要比誰賺的錢多，你不會比我多啦』」。

鄭鴻展認為，自己就是個一直樂於工作、愛喝兩杯的平面設計師，幾乎以公司為家，但小薛不懂知恩圖報，還用那句話羞辱他，讓他相當心痛，2人也在鄰居過世後不再有聯繫。

鄭鴻展向「輝哥」（小薛）喊話，這幾年看過不少他的作品，雖然不合自己胃口，不過「這些成就是你努力出來的，我恭喜你」，並提到小薛在高中畢業後把邱馨緯導演當成偶像，「連說話、虧妹的方式和嘴臉都跟他一模一樣，說實在話我真的很作噁。你該學的是他的創作思想。我們都老了，都應知檢點，今天你的獸行被人公諸於眾，我心裡只想送你幾個字，切莫得意忘形」。