探索桃園在地4千年歷史縱深　「看見G07考古發掘」教育特展開幕

▲副市長蘇俊賓頒發文資種籽志工老師聘書。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府捷運工程局「看見G07考古發掘」教育特展、1日於桃園軌道願景館開幕，展出桃園捷運綠線G07車站工程施工發見之列冊考古遺址，從4千年前的訊塘埔文化遺留、清代鐵道遺構、日治時期磚砌便所、日治時期鐵道遺構(桃園驛)等相關考古發掘成果，為期三個月的展期橫跨整個暑假期間，期待透過特展，讓更多民眾瞭解桃園在地歷史文化遺留。



桃園市副市長蘇俊賓表示，桃園車站屬全台灣少數五代同堂的車站，自清代劉銘傳時期興建桃仔園停車場，乃至現在使用中的桃園火車站臨時站，已歷經5次蛻變。尤其，劉銘傳的鐵道北起獅球嶺南至新竹，是清領末期劉銘傳洋務運動的具體重大建設，也是台灣進入近現代化的重要象徵。

台北考古發掘出的清代機器局為維修工廠，而實質的鐵道在沿線的現代化中大都已逸失，現於桃園G07車站所出土的劉銘傳鐵道，為多年來第一段出土的鐵道遺留，極為珍貴，再者是4千年前的訊塘埔文化出土的相關文物，將桃園在地的歷史發展軸線一下子往前拉到距今4千多年前。也期待未來捷運綠線的工程，能夠達成捷運工程與文化資產的共存與共好。





在此次特展開幕活動中，由蘇副市長頒發文資種籽志工老師聘書，感謝志工們對於文化資產的付出與努力。導覽志工為集結對於桃園在地文化歷史具有共同理念的朋友們，在經過先期的培訓後，現在成為本次特展散播的文資種籽，於每日下午二點帶著參觀者進行導覽，為在地文化歷史向下紮根，讓更多市民朋友瞭解桃園G07車站考古發掘成果，在三個月的展期中，透過志工老師的解說，將考古發掘所顯露的在地歷史深植在每位參觀者的心中。





捷運局長劉慶豐指出，捷運局在捷運綠線G07車站工程施工中，發見疑似考古遺址，目前已為列冊考古遺址。本次的考古教育特展特別輸出1：5的大型考古挖掘照片與館內原本展示的桃園驛模型相互對照，期待能夠讓更多民眾瞭解桃園在地歷史文化遺留。捷運局也正積極辦理桃園在地公民教育、及學術討論，針對G07車站已成立設計諮詢委員會，就車站設計及保存活化等議題將進行充分討論，亦建立良好溝通管道，將廣納各單位意見，作為未來G07車站設計之參考，將文化資產妥善保存，透過建築設計活化再利用，才能使古今脈絡相連，為桃園交通建設擘畫嶄新的未來。