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綠營前黨工遭性騷還挨轟「要選總統才出來講」！藍綠民代都怒了

▲台北市議員游淑慧出席「賴清德學倫條款打假球？」記者會，踢爆立委賴惠員論文抄襲。（圖／記者林敬旻攝）

▲游淑慧看到檢討被害人的言論，氣得痛罵「失去人性留言瞎挺」。（資料照／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

民進黨一名女性前黨工指控遭到廠商導演性騷，事後還被反問「為什麼不跳車」，引發各界關注，卻有網友質疑「為什麼現在選總統時妳才出來講」。離奇的言論曝光後，立即遭到撻伐，國民黨議員游淑慧痛罵「失去人性留言瞎挺」、民進黨立委賴品妤也出面呼籲，希望大家一起阻止這種言論。

國民黨台北市議員游淑慧在臉書上PO出一則留言，指稱性騷吃案事件爆發後，竟有支持者「失去人性留言瞎挺」，讓人難以置信，為何會有人審判、攻擊受害人，「所有人都要因為黨的勝選而忍氣吞聲？難怪去年許嘉恬、林飛帆會這樣處理，蠻生氣的。」

▲▼竟有網友留言質疑，為何要選總統才出爆出這起案件。（圖／翻攝臉書／游淑慧）

▲竟有網友留言質疑，為何要選總統才出爆出這起案件。（圖／翻攝臉書／游淑慧）

以下為網友留言全文：

其實我不太相信你說的話

我有幾個疑點想請問…

這件事情已經發生多久了？

為什麼現在選總統時你才出來講？

為什麼發生事情的當下也不講？

如果他真的對你胸部愛撫

你不能接受的話，我不懂你為什麼當下不不直接說出來拒絕？

或是當下「馬上報警」？

不是女生說被性騷擾就應該一昧（味）的支持！

也要了解事情的前因後果，讓對方有機會解釋！

妳現在選在選舉期間說這件事情，會讓人覺得事情並不單純…

支持誰是加害者應該直接指名

道姓出來

叫他出來對質

畢竟法律也是無罪推論

應該要讓對方有機會講清楚

事實上，除了這篇留言以外，還有網友出言質疑，為何要在在總統大選前揭露這起事件，無論是否真的有這回事，卻挑如此敏感的時機發聲，動機相當可疑，況且這種事在任何場合、職場及地點都有可能發生，「跟是什麼黨無關」，當事人要勇敢、旁人只能幫忙，而非拿定主意，「妳聽過二次傷害吧，再進步的社會都會發生，不要臆測別人的善意！」

賴品妤對於這種說法，則是震怒回應，這種言論應該被制止，面對性騷擾事件，當事人要如何處理，端看自己拿捏，現在旁人能做的，就是迅速給予協助，而非干涉用什麼方式處理。

▲▼民進黨前黨工遭性騷被問「妳為何不跳車」　一排藍勾勾湧入聲援。（圖／翻攝自臉書）

▲這種言論其實已非第一次出現，極端的說法引起賴品妤不滿。（圖／翻攝自臉書）

賴品妤說，想要不被揭露，最好的辦法就是不要有騷擾行為，一點也不難理解，問題不在求救時間點，而是在性騷擾事件，「希望大家不要搞錯重點、本末倒置！」

賴品妤表示，職場、權勢性騷擾並非私領域的事，因為一個人如何對待相對弱勢者，是很重要的指標，更會影響到處事態度與決策判斷，有些人可能囿於權勢、才華而主張不處理，但這樣看不見沉默的隱藏成本，讓職場變得更加不友善、排除更多有能力的女性加入、繼續留任，因此她十分堅持，職場、權勢性騷擾一定要處理。

賴品妤痛心地說，身為青年政治工作者，她能體會權力不對等的狀況下，若不幸遭遇職場性騷擾，加上後續的不當處理，內心會有多少委屈、傷痛，因此最重要且開頭就要做的，「就是好好接住受傷的當事人」，同理驚恐、難受、憤怒的情緒，以及體諒當中的困境，給予必要的支持與協助。

▼賴品妤痛批，這起性騷事件的問題不在求救時間點，而是在性騷擾這件事上，希望不要本末倒置。（資料照／記者蔡紹堅攝）

▲▼立委賴品妤。（圖／記者蔡紹堅攝）

賴品妤認為，各種質疑、放大檢視，甚至強逼受害者做出決定，對案件都毫無幫助，還可能會造成二度傷害，尤其是權力不對等的情況下。讓她最驚訝的是，求救信中差勁的處理方式，竟是在黨內的婦女部發生，明明2020年才修正中央黨部性騷擾申訴及懲戒處理辦法，但理論上最該懂這些程序、最該與被害者站在一起的婦女部，卻做出如此不當的處置，令人十分難受。

賴品妤提到，職場性騷擾該零容忍，不當處置更要被嚴厲譴責，對於信中提到的問題，黨中心務必詳查、嚴懲，對於錯誤及違法不能姑息，且要將處置結果公諸於眾，「性別平等是民進黨必須堅持的重要價值，這是我們對於青年世代及支持者的承諾，必須嚴正以對。」

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