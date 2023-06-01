高虹安滿意度破六成　市府：團隊專心市政、虛心傾聽民意

▲調查顯示，YouBike2.0全面升級再新設30站政策滿意度達70.3%。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 簡舒祺／新竹報導

有關媒體詢問《ETtoday民調雲》今(1)日公布新竹市的最新民調，該調查結果顯示，新竹市長高虹安施政滿意度超過六成（60.9%）、各項政策規劃滿意度皆逾六成，又以「調高營養午餐每餐費用及補助」的政策最受好評（73.9%）；另對市府團隊表現則有五成七（57.3%）表示滿意。市府表示，每份民調都是施政的重要參考依據，感謝市民的鼓勵和鞭策，市府團隊專心市政，虛心傾聽民意，以提升市民的幸福感為目標。

該媒體民調亦指出，「若與《遠見雜誌》在今年三月就職100天左右調查施政滿意度為近五成的結果相較，也可以觀察到高虹安的支持度有逐漸成長的趨勢。」而新竹市最受好評前五項政策分別為調高營養午餐每餐費用及補助（73.9%）、YouBike2.0全面升級再新設30站（70.3%）、桃竹竹苗推公共運輸月票4方案（64.2%）、祝妳好孕凍卵補助（59.7%）、簽署新竹縣市整合溝通平台合作備忘錄（63.6%）。

市府指出，因應物價飛漲，竹市將自112學年度起調高國中、小營養午餐每餐費用，讓孩子吃得飽也要吃得好；竹市大力推動低碳運輸，全面升級YouBike2.0，並針對住宅區、學校周邊、辦公場所、觀光景點周邊再設30處站點；積極爭取桃竹竹苗生活圈通勤月票，透過減輕市民交通負擔，紓解園區交通；規劃「0-6歲市府養」，推動「祝妳好孕凍卵補助」，提供25至40歲女性市民提最高3.1萬元凍卵費用補助，讓年輕一代願婚、敢生、樂養。

另為解決新竹縣市所面臨之各項問題，高市長上任後即推動「新竹縣市整合溝通平台」，優先研商大家關切的園區交通、垃圾清運議題，並達成8項合作共識；市府也積極參與中台灣區域治理平台、桃竹竹苗區域治理平台及北台區域發展治理平台，新竹市現已不再孤立於外，展現跨域治理的巨大能量。

市府表示，每份民調都是施政的參考，此次媒體調查結果是市民對新竹市現階段的評比，也是給團隊持續前進的動力。市府強調，過去有不少問題要進一步改善，但也有更多新興的政策需要大力推動，市府團隊勇於任事，全力以赴，以市民的生活福祉為最高原則，打造新竹市成為一座幸福宜居的「安居科技城」為目標。

▲竹市將自112學年度起調高國中、小營養午餐每餐費用，讓孩子吃得飽也要吃得好，調查顯示73.9%的市民表示滿意。（圖／新竹市政府提供）