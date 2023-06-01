【廣編】CHIMEI奇美家電連續信譽品牌雙金殊榮　國產液晶顯示器唯一蟬聯十五年金

▲副總統賴清德（中）出席2023年信譽金獎，與得獎品牌合影，奇美榮獲雙金榮耀，右二為CHIMEI奇美品牌總監楊厚苹。

圖、文／奇美家電提供

國產家電領導品牌CHIMEI奇美昨（31）日於第25屆《讀者文摘》信譽品牌頒獎典禮中連續雙金殊榮，成功蟬聯十五年液晶顯示器項目金獎得主，更於DC直流馬達風扇項目中榮獲第四年金獎，體現國產家電品牌價值。

CHIMEI奇美家電品牌總監楊厚苹於頒獎典禮上發表感言：「很榮幸奇美家電能蟬聯信譽品牌雙項金獎的榮耀，奇美家電液晶顯示器能夠連續十五年獲獎，由衷感謝消費者對品牌的信賴。奇美家電重視消費者對居家生活品質的追求，未來更會持續努力帶給消費者最優質的家電產品。」

奇美家電2022年末率先推出旗艦K系列OLED顯示器，為國產第一台聲控OLED，除了搭載Android TV系統也內建多元串流平台，同時具備OK Google聲控管家。在信譽金獎抽獎環節中，奇美家電更贊助主辦單位兩台QLED 55型量子點顯示器作為最大獎，其中一台更被中信房屋董事長鄭余正全抽中，上台與CHIMEI奇美家電品牌總監楊厚苹合照接受授獎。

《讀者文摘》信譽品牌調查是亞洲區最具有指標性的品牌調查之一，連續十五年獲此殊榮的奇美家電，堅守「打造幸福居家生活」宗旨，於「創意、設計、服務、品質」四大原則堅持不懈。除了信譽品牌金獎之外，奇美家電更曾榮獲經濟部國貿局台灣百大品牌、台灣優良品牌、台灣精品、管理雜誌理想品牌等獎項。