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「用說的」啟動追劇模式！奇美全新大4K HDR R6系列全新登場　現在入手好禮送不完

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▲▼ 奇美。

▲CHIMEI奇美家電推出Android大4K HDR液晶顯示器R6系列，再推出「隨說　隨時看　送好禮」活動要讓消費者歡劇時光更延續。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

國產家電品牌CHIMEI奇美家電以創新科技、優異面板不斷帶來獨斷升級影音服務深受消費者信賴，在10月16日隆重宣佈推出Android 大4K HDR液晶顯示器R6系列（43/50/55/65型），以國產家電品牌唯一榮獲Google官方認證搭載Android 9.0技術，搭載語音搜尋功能，想看什麼用說的超方便，並內建NETFLIX、Prime Video、YouTube、Google Play Movies，遙控器可一鍵開啟，即刻進入追劇模式，再加上R6系列三種先進HDR規格、強大環繞音效技術，帶給消費者更優質的視覺震撼。此外，為了歡慶全家歡「劇」時光，推出「隨說　隨時看　送好禮」活動，即日起至11月16日凡購買CHIMEI奇美大4K HDR液晶顯示器R6系列，上網登錄填寫指定資料，就能獲得包含TOSHIBA微波爐等家電好禮，讓歡聚時光延續不間斷。

►►登錄送好禮　跟著CHIMEI奇美家電R6系列享受智慧生活

▲▼ 奇美。

國產唯一Google認證　極致畫質讓在家看劇也像在電影院

全新Android大4K HDR液晶顯示器R6系列將過去受到歡迎的R系列升級，以全新4K、HDR液晶顯示器搭載國產家電唯一Google認證Andriord 9.0，針對各種居間空間推出43、50、55及65吋四種尺寸。為了追求極致的視聽震撼，R6系列採用最先進HDR規格，支援Dolby Vision、HDR 10及HLG影院級技術調校技術，讓疫情期間無法出門的大家能在家中就享受到更真實清晰的影像，從光影、陰影細節到鮮活色彩，都宛如真實畫面呈現在眼前。對於喜歡打Game的玩家來說，更可以搭配4K HDR畫質暢玩遊戲，搭配上近日次世代主機發售，各種3A大作都需要一台高畫質電視襯托出逼真畫面。

此外，獨家設計的前置音響喇叭擁有Dolby Audio與DTS Trusurround認證，搭配極致影響就如同聲音在耳朵旁環繞，還能使用最新藍牙BT5.0規格，只要使用相容的耳機，就可以透過耳機與R6系列連結，在家享受聲光效果不擔心影響家人，連結藍牙影響更能享受立體音質的震撼。

奇美 。（圖／品牌提供）

懶人追劇必備「語音搜尋」　用說的就能直接享受震撼視覺

現在追劇已經變成全民下班最受歡迎休閒活動，只想要躺在沙發上當個懶人，享受戲劇帶來的舒壓感。這時R6系列內建NETFLIX、YouTube、Google Play Movies及Prime Video四大串流平台，只要按一下遙控器快捷鍵就能馬上進入程式，不需要東找西按讓下班想要放送的好心情被打散。此外，更搭載「語音搜尋功能」，只要說出關鍵字想要觀賞的內容立即跳出來，讓娛樂內容隨傳隨到，還能透過內建Chromecast 將行動裝置（iOS、Android）的內容投放到R6系列螢幕上，將娛樂內容加倍放大，再也不需要盯著小螢幕，立刻與眼睛、肩膀疲勞痠痛Say Goodbye，而且在觀賞影音內容時，仍可以繼續使用手機傳送訊息、打電動，兩者不會互相影響，根本是上班族必備的辦公、休閒神器。

▲▼ 奇美。

奇美 。（圖／品牌提供）

從視覺震撼、立體音質到內建便捷功能，R6系列不只帶給消費者，更從品質、創新、設計及服務四個面向持續精進，帶給所有消費者越來越便利的智慧生活家電，千萬別忘了到11月16日前入手奇美大4K HDR Android 9.0液晶顯示器R6系列，上網登錄就能參加活動拿好禮，在享受CHIMEI家電帶來的極致視覺饗宴外，更能將好禮拿好拿滿讓生活更幸福。

►►「隨口說　隨時看　送好禮」活動方式請點此

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