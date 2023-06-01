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台北拉麵霸主出爐！　「這碗」沒排一小時吃不到

▲▼ 。（圖／MIDJOURNEY）

▲誰是台灣拉麵霸主！發票載具APP排行出爐 。（示意圖／Midjourney）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣人愛吃拉麵，拉麵店一家一家開，口味跟流派五花八門，又以台北市密集度最高，許多日本人氣拉麵店都聚集於此。不過，你是否知道在這個競爭激烈的市場中，誰才是台北拉麵界的霸主？發票載具APP團隊根據近一個月（2023年4月至5月間）發票數據，整理出了台北地區銷量最佳的五大連鎖拉麵店，讓我們一起來看看吧。

第一名「一蘭拉麵」

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拉麵銷量冠軍！沒有決心排一小時以上別來！2017年進駐台北信義區，直到現在依舊熱度不減，一蘭拉麵最大特色為濃郁豚骨湯頭搭配秘制醬汁，湯頭經過多種材料的調和，非常美味，招牌直麵吸飽湯汁，再加點一顆半熟鹽味蛋，每一口都是味蕾的享受。

第二名「隱家拉麵」

台北超人氣拉麵店，人潮總是絡繹不絕，豚骨醬油拉麵口味獲大批網友喜愛，豪華叉燒拼盤更是必點，CP值超高，多汁軟嫩，入口即化，整碗吃下來超有飽足，且加麵不加價，麵條有嚼勁，整家店不管是在湯頭、肉品、麵條、價格都相當出色。

第三名「鳥人拉麵」

來自紐約的雞白湯拉麵，有別於一般豚骨口味，採用雞湯熬製，裡面有滿滿的膠質精華，湯頭濃郁不過鹹，叉燒帶有點焦香，非常入味，營業時間開到午夜，不想尖峰時間來排隊，可以考慮當消夜來吃。

第四名「屯京拉麵」

從東京池袋開來台灣的豚骨拉麵，每日現熬豚骨湯頭，再用特製秘方醬油提煉甜味，口味鮮美有層次，而且加大不加價，親民的價格，深得大眾喜愛，但基本款配料不多，如果想吃多點肉，建議升級為超值。

第五名「樂麵屋」

歷史悠久人氣不衰，十幾年來依然好評不斷，承襲日本職人精神，湯頭熬煮繁複，細節講究，「焦蔥豚骨拉麵」是不少老饕的心頭好，焦蔥融入在湯頭中，搭配鮮嫩的五花肉跟溏心蛋，可說是完美無敵。

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