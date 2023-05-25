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濾茶器像在泡湯、連拖鞋都有　大王具足蟲夯到出各類獵奇周邊

大王具足蟲周邊（圖／翻攝自日本亞馬遜、陽光水族館）

▲在日本可以找到各式各樣大王具足蟲的獵奇周邊商品。（圖／翻攝自日本亞馬遜、陽光水族館）

記者洪菱鞠／綜合報導

人氣拉麵店推出「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」，放上一整隻大王具足蟲，畫面太過衝擊，引發網路熱議，成為最近火熱的話題焦點。大王具足蟲爆紅，讓很多人對這種深海生物有更多認識，不過一說到吃，多數還是會搖頭說「先不要」，雖然牠的外觀不討喜，在日本卻是夯到有一系列周邊商品，從茶包、濾茶器、拖鞋到絨毛玩偶通通有。

大王具足蟲周邊（圖／翻攝自pinkoi）

▲大王具足蟲造型茶包。（圖／翻攝自pinkoi）

覺得大王具足蟲加上拉麵太震撼的話，不妨試試看泡在茶壺裡。由日本一間水產公司Daisho Suisan以海陸生物為主題開發的OCEAN-TEABAG創意茶包，推出後大受好評，其中一款就是以大王具足蟲為造型設計，在熱水中泡開後，看著牠漂浮在水面上，茶杯頓時變成小小海洋世界，為泡茶時光增添樂趣。另外，每款茶包口味不同，大王具足蟲茶包標榜使用台灣製的東方美人茶，喝起來帶有特殊香氣。

大王具足蟲周邊（圖／翻攝自日本亞馬遜官網）

▲讓大王具足蟲看起來像在泡湯的濾茶器。（圖／翻攝自日本亞馬遜官網）

除了茶包，位於靜岡的沼津港深海水族館也推出一款大王具足蟲濾茶器，可拆卸並放入茶葉沖泡之外，最有趣的是，它可以掛在杯緣上，前腳勾著杯子邊緣，下半身浸泡在杯中，彷彿在泡湯，讓大王具足蟲多了份可愛感。而實用的濾茶器不只造型獨特引起關注，攜帶使用也很便利，不管是在家中或辦公室，隨時用它來享受一杯好茶。

大王具足蟲周邊（圖／翻攝自陽光水族館）

▲水族館與飼育員開發推出的大王具足蟲拖鞋。（圖／翻攝自陽光水族館）

在東京池袋的陽光水族館，則是由飼育員開發製作大王具足蟲拖鞋，31 x 23.5 x 10.5公分的大尺寸，加上連「觸鬚」都神還原，穿在腳上相當搶眼之外，蓬鬆毛絨的觸感舒適又保暖，被大王具足蟲完整包覆著，在寒冷季節裡帶來溫暖。

▲▼ 大王具足蟲玩偶。（圖／翻攝）

▲獵奇周邊還有不同大小的絨毛玩偶。（圖／翻攝蝦皮拍賣）

實際搜尋後也發現，關於大王具足蟲的獵奇周邊商品不少，還有扭蛋、磁鐵，以及主打「翻過來就可發現大王具足蟲的七對關節肢」絨毛玩偶、長55公分特大抱枕，有興趣想入手的人，可以親自飛日本一趟帶貨或上網找代購，也能透過拍賣平台或購物商城找找看，購入跟風這股熱潮，感受一下大王具足蟲的魅力。

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