搭大眾運輸比率14.3%創新低！近半數民眾出門騎機車　交通部揭原因

▲交通部調查民眾使用運具狀況，私人運具次數市占率72.3%，其中使用機車最多。（圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部針對民眾日常使用運具狀況最新調查結果出爐，去年使用運具次數，公共運輸市占率14.3%，為歷次調查最低，私人運具市占率達72.3%，雖與上次調查持平，但仍在歷次調查高點，使用機車市占率更高達45.8%。交通部分析，去年因確診人數在高峰，讓外出或使用公共運輸頻率降低。

交通部統計，去(111)年我國運具次數公共運輸市占率為14.3%，較前次(109年)調查16.0%下降1.7個百分點，且低於歷次調查結果。其中22個縣市公共運輸市占率，以台北市37.2%最高，其次是基隆市32.5%、新北市28.7%，皆高於全國平均，其餘縣市公共運輸市占率皆未及10%，以嘉義縣、雲林縣及南投縣較低，分別為2.7%、3.4%及3.5%。

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另外統計也顯示，去(111)年私人機動運具市占率72.3%，與109年持平，不過仍處歷次調查高點。其中台北市38.9%、基隆市54.5%及新北市57.2%低於全國平均，其餘縣市皆高於 75%，以台東縣及台南市較高，分別為85.9%及85.5%。

▲交通部調查，受疫情影響，使用「汽車客運」占6%，較上次調查下降。（資料圖／國光提供）

外出旅次使用運具中，則以「機車」運具次數市占率45.8%最高，「自用小客車」占25%次之，「步行」占10%，另包含市區公車、一般公路客運、國道客運及交通車之「汽車客運」占6%，較上次調查減少1.3個百分點，且為歷次調查最低；捷運、台鐵及高鐵等「軌道運輸」占5.5%，整體也減少0.8個百分點。

交通部表示，111年公共運輸市占率14.3%，為歷次調查最低，多數縣市皆較109年下降。調查期間單月COVID-19確診人數達54萬到124萬人，遠較109年同期間未及千人確診多，調查結果顯示，民眾不論外出比率、外出跨縣市旅次占比或使用軌道運輸及汽車客運頻率等，皆較109年下降。全國22縣市中，僅台北市、基隆市及新北市公共運輸市占率高於10%。

▲民眾外出使用運具次數占比。（圖／交通部）

交通部分析，民眾外出仍以機車為最主要運具，「機車」及「自用小客車」仍占各運具市占率前2名；非機動運具包括步行、自行車和微型電動二輪車等市占率13.4%，較109年增加1.7個百分點，創歷次調查新高，其中「步行」市占率10%也是歷次調查最高，較109年增加1.5個百分點。

為提升公共運輸運量，行政院及交通部也推動通勤月票，其中北北基桃、中彰投苗、南高屏等三大生活圈月票預計7月上路，預估將可提升公共運輸量5%，減少交通事故5%。