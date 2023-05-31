台南農業局防除外來入侵動植物　維護生態好環境

▲農業局全力移除外來入侵動植物，維護生態好環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市常見非我國原生的有害外來種包含銀膠菊、小花蔓澤蘭、香澤蘭、銀合歡、綠鬣蜥等動植物，在國內幾乎沒有天敵，適應力極佳、繁衍快速，嚴重衝擊原生物種的生存。

為避免外來種入侵造成我國生態與經濟的影響，市長黃偉哲指示農業局移除危害外來種應多管齊下，減少數量擴散，對農業生產及本土生態環境造成衝擊，並表示市府多年持續配合中央政策，積極宣導及防治外來物種，呼籲民眾秉持「不輸入、不野放、不擴散」的三不原則，以維護生態環境。

農業局長李建裕說，夏季為銀膠菊好發季節，防除方式建議以人力或簡單機具移除為佳，拔除後植株可置於黑色塑膠袋中悶腐或乾燥後焚燬。另提醒民眾銀膠菊之腺毛、短柔毛及花粉易造成人體過敏性反應，並強調民眾不必過於擔憂，只要在防除時穿著長袖衣物、戴手套和口罩，於接觸後儘速洗手即可避免。

李建裕亦表示，被列入世界百大外來入侵種的小花蔓澤蘭，蔓莖快速生長覆蓋樹木導致無法行光合作用而枯死，嚴重影響農作物生長，且繁殖速度快，呼籲民眾拔除後勿任意棄置，因小花蔓澤蘭蔓莖觸地時即從莖節處長根發芽形成新植株，不易移除。每年10月進入小花蔓澤蘭開花期，於開花結果前防除效果最佳，目前林務局全年辦理小花蔓澤蘭收購（收購金額為每公斤5元），收購重量無上限，邀請全民動員除蔓賺獎金，相關訊息可逕洽林管處各工作站。

對於綠鬣蜥的移除，李建裕說，綠鬣蜥非我國原生的外來入侵種，繁殖力驚人，2022年已委託專業廠商及義消移除綠鬣蜥共6061隻，為2015~2021年捕捉數量3倍，2023年統計至5月14日已捕捉綠鬣蜥3217隻，遠較去年為多，其中公母比例為3:5，且民眾通報案件幾乎為母蜥居多，每年10月至隔年4月為綠鬣蜥繁殖季節，母蜥一年可產30~70顆蛋，顯示母蜥對農業及生態環境之危害。

農業局森林及自然保育科科長朱健明表示，防除外來入侵種需要全民協力，希望民眾多多參與政府舉辦外來入侵種專業訓練講習，正確有效移除，避免再擴散。民眾如有發現有害入侵物種，可通報各區公所或洽農業局通報專線0800-241314派員防除。