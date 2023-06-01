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「我們渴望自由」　菲律賓人要求離婚合法化

▲菲律賓反對離婚最力的是天主教會，天主教會也反對墮胎和避孕藥。（圖／達志／示意圖）

中央社

菲律賓3個孩子的母親西邦加（Stella Sibonga）迫切希望結束一段她從未想要的婚姻。但在這個天主教徒占多數的國家，離婚是非法的，法院廢除婚約需要幾年時間。

法新社報導，菲律賓是梵蒂岡以外唯一禁止離婚的地方。

支持離婚的人認為，禁止離婚使夫妻更難切斷關係並再婚，並更難逃避暴力的配偶。

想要結束婚姻的人可以要求法院廢除婚約，或宣布婚姻從一開始就無效，但政府可以對這些決定提出上訴。

離婚的法律程序緩慢而昂貴。在菲律賓這個為貧困所苦的國家，案件的費用可能高達1萬美元或更多，而且無法保證成功，一些尋求快速離婚的人陷入網路詐騙。

西邦加說：「我不明白為什麼離婚會這麼困難。」她已花了11年時間試圖擺脫父母在她懷孕後強迫她進入的婚姻。

西邦加的法律奮鬥在2012年開始，當時她向法院申請取消她的婚姻，理由是她的丈夫據信具有「心理障礙」，這是終止婚姻的理由之一。

經過5年時間和花費3500美元訴訟費用，法官終於同意了。然而，西邦加只是短暫解脫。

作為政府的法律代表，總檢察長辦公室（The Office of the Solicitor General）負有保護婚姻制度的責任，總檢察長辦公室在2019年上訴成功推翻了該決定。

西邦加說，她請求上訴法院收回成命，但仍在等待答覆。

住在馬尼拉附近、45歲的西邦加說：「為什麼我們這些經歷過折磨、遺棄和虐待的人卻要受到法律的懲罰？我們想要的只是自由。」

菲律賓反對離婚最力的是天主教會，天主教會也反對墮胎和避孕藥。

但國會近年來取得重大勝利。

儘管教會強烈反對，但一項有爭議的節育法還是在2012年通過。

眾議院的多數黨和反對黨聯手在2018年通過一項離婚法案，該法案後來在參議院陷入僵局。這是離婚法案第1次取得如此進展。

一群國會議員現在正在推動新的離婚合法化運動，在眾議院和參議院提交了數項法案。

其中一項法案的起草人國會議員拉格曼（Edcel Lagman）說：「我們不會破壞任何婚姻。」

拉格曼說，離婚是針對「無法修復的不幸婚姻」，離婚合法化將使婦女和她們的孩子能夠擺脫「不寬容和虐待傾向的丈夫」。

The Philippines is the only place outside the Vatican where divorce is outlawed.

The Jakarta Post 發佈於 2023年5月31日 星期三

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