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《鬼滅》「無慘大人」在吃春水堂？　他神回：在台灣會被A柱收掉

▲▼網友在餐廳遇到一位客人，背影很像《鬼滅之刃》裡的鬼王無慘大人。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）

▲背影超像《鬼滅之刃》裡的鬼王無慘大人。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）

記者施怡妏／綜合報導

動漫《鬼滅之刃》爆紅至今人氣不減，有許多個性鮮明的鬼，有網友日前到餐廳用餐，發現一名客人坐在用餐區，頭上戴著草帽，黑色的捲髮與黑色的上衣，裝扮神似鬼王「無慘大人」，貼文曝光，立刻吸引逾5千名網友按讚，其中一名網友神留言「到台灣一樣被A柱收掉」，笑翻許多人。

有網友在臉書「路上觀察學院」發文，貼出一張照片，春水堂的座位區有位顧客，一頭黑色的捲髮，頭上戴著草帽，身上則穿著黑色襯衫，背影神似《鬼滅之刃》中的反派魔王「鬼舞辻無慘」。

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主角炭治郎為了尋求，讓變成鬼的妹妹禰豆子變回人類的方法，加入鬼殺隊，踏上斬鬼之旅，與一堆「柱」及好友們一起對抗，由反派大王魔「無慘大人」領軍的惡魔鬼集團。

▲▼網友在餐廳遇到一位客人，背影很像《鬼滅之刃》裡的鬼王無慘大人。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）

▲網友留言引起許多人共鳴。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）

貼文曝光，吸引超過5千名網友按讚，「還不快逃，照什麼相」、「我比較想知道有沒有看到戀柱」、「騙我，是麥克傑克森吧」、「拍了照還活著也是狠角色」、「幸好沒拍到正面，不然連文都不用發了」、「那個人一定不知道自己的背影被熱烈討論著」。

其中有網友留言「到台灣一樣被A柱收掉」，笑翻許多人，在底下紛紛回覆「A柱戳到我笑點了」、「這後勁好強」、「愣了2秒，然後一直笑」、「這神回太猛」、「台灣最強柱！A柱」、「台灣A柱等著他」、「他等等吃完走在馬路上，就會被A柱一之型擋住的車秒殺」。

▼鬼舞辻無慘。（圖／Muse木棉花-TW YouTube）

▼鬼舞辻無慘。（圖／Muse木棉花-TW YouTube）

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