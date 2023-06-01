黃仁勳「招牌皮衣+T恤」愛牌曝光！　全是英倫知名品牌

▲黃仁勳經典皮衣引人關注。（圖／記者湯興漢攝）

記者張靖榕／綜合報導

輝達（Nvidia）創辦人暨執行長黃仁勳因AI起飛獲得關注後，身上經典皮衣與T恤也連帶成為話題。日前他在COMPUTEX展演講時穿的皮衣，被透露是Dunhill，而內搭的T恤則是Burberry，全是知名的英倫品牌。

黃仁勳在COMPUTEX展上，大方將黑色皮衣借給雲達科技總經理楊麒令與現場媒體試穿，脫下皮衣後，底下的黑色T恤現身，被看出其實是Burberry的TB Monogram New Parker款式。Burberry官網尚有販售當季款式，TB外圈圓形，該款售價台幣17,200元，而黃仁勳身上穿的則在購物網站上售價不一，從台幣8,924元到10,617元都有。

▲▼黃仁勳脫下皮衣後，黑色T恤的品牌也受到討論。（上圖／記者黃國霖攝／下圖／翻攝SSENSE）

至於經典的黑色皮衣則是來自Dunhill，網路上同款式售價起跳3500美元（約新台幣10萬元）。

Dunhill與BURBERRY都是英倫品牌，身家破1兆台幣的黃仁勳雖然在被媒體問及為何總愛穿全身黑時，回答可以省下思考穿搭的時間；然而衣服雖簡單，億萬富翁仍要挑選有品味的品牌。