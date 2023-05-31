　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

黃仁勳狂讚「這道菜」好吃又可怕！餐廳被挖出　喊話幫服務生加薪

▲NVIDIA執行長黃仁勳與分析師問答。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃仁勳來台掀起旋風。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

AI教父、NVIDIA創辦人黃仁勳昨（30）日在南港展覽館和全球媒體、分析師座談，在座談前他提到前幾天去一家餐廳，點了一道菜因為太好吃讓他念念不忘，在得知那道菜叫「蒼蠅頭」後，黃仁勳直呼「那麼好吃的菜，卻有那麼可怕的名字」，讓全場大笑。而這間讓教父認證的餐廳名為「花娘小館」，是位於捷運小巨蛋附近的一家餐館。

黃仁勳回台後被拍到在饒河夜市買麻花捲，而熱愛美食的他昨日在南港展覽館出席全球媒體與分析師問答時，突然打岔媒體提問，表示自己想先談談前幾日去的一家餐廳，黃仁勳先問那道菜的名稱，得知叫「蒼蠅頭」後，先是用中文說「那真的太好吃了」，但隨後又笑說，「那道菜那麼好吃，卻有那麼可怕的名字。」黃仁勳除了大讚那家餐廳外，也提到服務生很親切，直喊餐廳應該幫服務生加薪，因為他值得。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃仁勳點名「花娘小館」的蒼蠅頭超好吃。（圖／翻攝自Google Map）

▲黃仁勳點名「花娘小館」的蒼蠅頭超好吃。（圖／翻攝自Google Maps）

據了解，餐廳名是「花娘小館」位於台北市松山區小巨蛋附近的巷弄中，以川菜為主，並搭配上海菜以及客家料理，開業五、六年有，平日晚上幾乎滿座，在許多老饕的口袋名單中。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
高科大爆弊案！　總務長圖利弟弟千萬遭聲押
25歲女豬仔遭「性侵、熱鐵烙膚」　園區37天生不如死
黃仁勳狂讚「這道菜」好吃又可怕！　餐廳被挖出
女私密自拍遭外流！　「身分證、護照」都被PO網
快訊／賓士撞護欄起火！　年輕男女搶救中
5億高中生靈前放iPhone 14！　高大成：Call Me
「大王具足蟲」拉麵登CNN！　外國網友嚇飆3字經

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大弟啃老「泡茶上癮」　每月伸手討5萬！爸爸不敢退休

颱風瑪娃奔向日本　星宇、虎航明「取消航班」一次看

幫忙對發票才知爸媽「一個月花20萬」！　他愣了：還跟我哭窮？

花蓮端節返鄉專車開放網路訂票　採實名制往返各1列

台鐵副局長去im.B主嫌豪宅！「公差」一說惹議　交長：政風已調查

16-22歲青春動滋券來了！　高雄「500元→1000元」加碼方案公佈

校外教學「想帶100元請客」　家長：不是小孩該做的！網風向一面倒

黃仁勳狂讚「這道菜」好吃又可怕！餐廳被挖出　喊話幫服務生加薪

禁團令卡兩岸協商？交長喊話中國鬆綁陸客來台　「解鈴還須繫鈴人」

65%青少年害怕全球暖化！過半數沒節能減碳　3大原因曝

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

瑪娃長浪吞噬戲水情侶！ 目擊者嚇死狂叫：不見了

黃仁勳撂台語「小心跌倒」　跟記者、民眾合照超親切

正妹車禍瀕臨植物人 復健3年重生開咖啡店

張韶涵錄製節目「忽然失聲」！　靠打針上台：我從不是完美的QQ

台大弟啃老「泡茶上癮」　每月伸手討5萬！爸爸不敢退休

颱風瑪娃奔向日本　星宇、虎航明「取消航班」一次看

幫忙對發票才知爸媽「一個月花20萬」！　他愣了：還跟我哭窮？

花蓮端節返鄉專車開放網路訂票　採實名制往返各1列

台鐵副局長去im.B主嫌豪宅！「公差」一說惹議　交長：政風已調查

16-22歲青春動滋券來了！　高雄「500元→1000元」加碼方案公佈

校外教學「想帶100元請客」　家長：不是小孩該做的！網風向一面倒

黃仁勳狂讚「這道菜」好吃又可怕！餐廳被挖出　喊話幫服務生加薪

禁團令卡兩岸協商？交長喊話中國鬆綁陸客來台　「解鈴還須繫鈴人」

65%青少年害怕全球暖化！過半數沒節能減碳　3大原因曝

台大弟啃老「泡茶上癮」　每月伸手討5萬！爸爸不敢退休

貓咪不愛喝水！奴才放「巨大黑色臉盆」實測傳說　網看完照片笑翻

估第4波新冠疫情「延續至7月中」　公衛專家：中重症人數上升2倍

快訊／陳建仁第一個立院會期結束　赴立院與朝野黨團致意

19系統153萬戶上架CH48過關　《三立iNEWS》7月起停播政論節目

獒犬狠咬騎士！小腿血腫　有綁繩索未戴口罩...飼主下場曝

黃弘毅度過車禍低潮生涯首升一軍　恰總期待：看看他的能耐

颱風瑪娃奔向日本　星宇、虎航明「取消航班」一次看

近6萬本好書69元起　網路書店推上半年最優惠曬書市集

幫忙對發票才知爸媽「一個月花20萬」！　他愣了：還跟我哭窮？

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

女網紅在泰遭下藥　被帶到KK園區性侵

瑪娃龜速今影響最劇！　7縣市豪大雨

黃仁勳「混血帥兒曝光」　7年前來台開酒吧

「近4年無颱風登陸台灣」原因找到了！專家：不太妙

瑪娃最新位置曝　過去3小時強度減弱

為什麼男生噴射會抖動？最美博士解答

砂石車突殺手級迴轉！阿伯「敏捷點滿」急棄車逃命

新冠流感夾擊！今起口罩令再調整「3大場域強制戴」　至少戴到7月

爆乳妹變少了…被「1穿搭取代」爆共鳴！

對流雨彈來了　11縣市豪大雨特報

同事愛遲到「1特質」先被升官！全場點頭了

雨區擴大！9縣市豪大雨特報

傳詐騙集團直接綁人！台男自由行被抓去緬甸

旅日見「超沒品一幕」：絕對是台灣人

更多熱門

相關新聞

黃仁勳減薪10%也不怕！NVIDIA飆漲身價破兆　全球富豪排行升至34

黃仁勳減薪10%也不怕！NVIDIA飆漲身價破兆　全球富豪排行升至34

NVIDIA創辦人黃仁勳來台掀起AI風潮，不過據NVIDIA年度報告揭露，黃仁勳在最近一個財會年度原本可領到近2500萬美元（近7.7億台幣），但由於未能達到財務目標，減薪約10%，基本薪資「僅」99.62萬美元（約新台幣3058萬元），惟黃仁勳獲配等值逾1966萬美元（約新台幣6.04億元）股票與近70萬美元（約新台幣2149萬元）其他補償，「彭博億萬富豪指數」統計，在NVIDIA股價飆漲逾1倍的狀況下，黃仁勳身價已達360億美元（約新台幣1.11兆元），在全球富豪排名34，顯見股價增值應已彌補減薪缺口

黃仁勳「混血帥兒曝光」　7年前來台開酒吧

黃仁勳「混血帥兒曝光」　7年前來台開酒吧

黃仁勳掀起生成式AI狂潮　南亞吳嘉昭：電子材料商機很大

黃仁勳掀起生成式AI狂潮　南亞吳嘉昭：電子材料商機很大

NVIDIA從顯卡王者變AI新貴　原因曝光

NVIDIA從顯卡王者變AI新貴　原因曝光

黃仁勳背後的女人！　英文她教的：虧欠他們太多

黃仁勳背後的女人！　英文她教的：虧欠他們太多

關鍵字：

黃仁勳蒼蠅頭花娘小館

讀者迴響

熱門新聞

口罩男「正妹妻出軌親密照」曝光！小王緊摟親親

女網紅在泰遭下藥　被帶到KK園區性侵

5億高中生墜樓前畫面曝！高大成點出一關鍵

她摔倒包包打翻！「大量保險套」撒滿地超尷尬

快訊／44歲葉家妤懷第三胎！　家人傻眼「驚喜變驚嚇」

5億高中生「墜樓案發照」曝光　離奇命案6大新發現

瑪娃龜速今影響最劇！　7縣市豪大雨

酒店妹遭多人輪流性侵！2男挨告逆轉

口罩男妻出軌道歉了！「生病後才幹這事」

即／台東縣宣布2鄉「明天停班停課」

許仁杰被爆「失控扯傷懷孕4月老婆」

黃仁勳背後的女人！　英文她教的：虧欠他們太多

北市女貪官　月花30萬做醫美還養法師

黃仁勳「混血帥兒曝光」　7年前來台開酒吧

「近4年無颱風登陸台灣」原因找到了！專家：不太妙

更多

最夯影音

更多
任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場
「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面