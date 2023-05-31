黃仁勳狂讚「這道菜」好吃又可怕！餐廳被挖出　喊話幫服務生加薪

▲黃仁勳來台掀起旋風。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

AI教父、NVIDIA創辦人黃仁勳昨（30）日在南港展覽館和全球媒體、分析師座談，在座談前他提到前幾天去一家餐廳，點了一道菜因為太好吃讓他念念不忘，在得知那道菜叫「蒼蠅頭」後，黃仁勳直呼「那麼好吃的菜，卻有那麼可怕的名字」，讓全場大笑。而這間讓教父認證的餐廳名為「花娘小館」，是位於捷運小巨蛋附近的一家餐館。

黃仁勳回台後被拍到在饒河夜市買麻花捲，而熱愛美食的他昨日在南港展覽館出席全球媒體與分析師問答時，突然打岔媒體提問，表示自己想先談談前幾日去的一家餐廳，黃仁勳先問那道菜的名稱，得知叫「蒼蠅頭」後，先是用中文說「那真的太好吃了」，但隨後又笑說，「那道菜那麼好吃，卻有那麼可怕的名字。」黃仁勳除了大讚那家餐廳外，也提到服務生很親切，直喊餐廳應該幫服務生加薪，因為他值得。

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▲黃仁勳點名「花娘小館」的蒼蠅頭超好吃。（圖／翻攝自Google Maps）

據了解，餐廳名是「花娘小館」位於台北市松山區小巨蛋附近的巷弄中，以川菜為主，並搭配上海菜以及客家料理，開業五、六年有，平日晚上幾乎滿座，在許多老饕的口袋名單中。

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