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民進黨性騷吃案！　受害前黨工2千字還原過程：忍住不哭躲廁所乾嘔

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨一名女性前黨工昨日（5月31日）深夜在臉書發布一篇2243字的長文，指控自己去年9月遭遇性騷擾並還原整起事件經過，她在主責的專案中遭導演按頭靠肩、愛撫，對方甚至在廁所外「堵人」，事後她鼓起勇氣向當時的婦女部主任許嘉恬求助，但兩次面談竟被反問「妳希望我做什麼、當下為什麼不跳車、怎麼沒有叫出來」，最終在某種大局當前的壓力下被迫選擇沉默，「我是帶著熱忱進來民進黨，帶著傷和遺憾離開的。」

▲▼民進黨透過影片，首次開箱婦女部。（圖／民進黨提供）

▲民進黨曾透過影片開箱婦女部。（圖／民進黨提供）

受害女子在臉書文章中還原遭到性騷擾的過程，當時她還是學生，主責一個專案，攝影團隊在回程的路上，導演趁著大家熟睡時對她性騷擾，不僅按著她的頭靠上肩膀，在她假裝醒來並藉故起身後，還一邊說著「累了吧，看妳很疲倦」，一邊愛撫與按摩她的後頸、下巴、肩膀和胸口，當時她嚇到不斷以「這是長輩的關心」、「是我的錯覺」等理由來合理化這些行為並安慰自己。

然而，當車子抵達導演的工作室後，其他人正在外面陸續卸器材，導演卻一直盯著她看，邀請她進去裡面坐坐。女子表示，她忍著快要哭出來的表情站在大廳，對方來回巡視之後又走過來，問她要不要去廁所，「逃無可逃之際，我躲起來了。我一進廁所立刻反鎖門，跪在邊上止不住乾嘔，我還怕他發現有什麼不對勁，拚命忍住不可發出異音，因為我聽到了，他在門外的踱步，以及像提醒著他存在感的清喉聲。」

女子接著說，當下腦子一片空白，甚至已經想到自己的「下場」，後來聽到門外的腳步聲變多，才敢走出去，直到離開搭上回家的捷運，緊繃的神經才慢慢鬆懈，她顫抖著打給同事求救，討論之後決定上報主管，沒想到當時的婦女部主任許嘉恬第一時間不僅擺錯重點，還頻頻放大她被性騷擾的細節，要求她回憶陳述，聽完之後卻冷冷地反問，「所以呢？妳希望我做什麼？」

「我以為我抓到了浮木，卻又是更高的駭浪。」女子提到，許嘉恬理應同理她、給她專業意見，結果卻像是在責怪她為何連一個專案都負責不了，彷彿她不該感到難過、不該生氣、不該大驚小怪，因為這就是工作，儘管最後有說明黨內可以走程序，但也就這樣草草收尾，沒有立即停止她負責的專案，只是強迫她做決定，「但我當下已失去了信任感，失望的離開了會議室。」

第二次面談女子的情緒仍處在高度恐慌中，她在同事的陪同下前往咖啡廳，許嘉恬試圖營造輕鬆的氛圍，說看到她工作的幹勁想起自己年輕的時候，接著提到以前選舉時的性騷擾經驗，然後再次問及她這次的經歷，最終說出最讓她感到錯愕的話，「那妳當下為什麼……不跳車？我不懂，妳怎麼沒有叫出來？」

▲▼立法院台灣新住民權益發展促進聯盟成立大會,民進黨婦女部主任許嘉恬。（圖／記者李毓康攝）

▲女子指控許嘉恬在她受到性騷擾之後，沒有做出相應的處置。（資料照／記者李毓康攝）

女子坦言，當下真的好想離開，在車上的時候，她是坐在中間，而且車子行駛在高速公路上，根本無法跳車，許嘉恬聽完同事說明，卻回答她們可以利用午休1個小時間，去對面華山大草坪手牽手一起練習大叫，「任何事情好像都可以很輕鬆的四兩撥千斤來定論，飄飄然的肉身，支離破碎的靈魂」，後來雖然又陸續談過幾次，甚至想著是否要告訴媒創主任，許嘉恬卻悠悠告訴她，「無論是程序啟動，或是告知媒創主任一人也好，大家也會知道我被性騷擾，妳也知道黨部就這麼小，妳的名譽可能會造成受損，妳要考量到這些後果，以及妳有沒有辦法承受。妳確定要我去跟媒創中心講這件事情嗎？婦女部算來算去也就那幾個同仁，大家想一想、算一算也知道是誰。」

女子表示，話都已經講到這份上，她也知道意思了，最終選擇關上辦公室的門，整個過程她沒有接到一通主管的關切電話，反而是同事接到電話，內容是詢問她是否有到處散布謠言，就連她可能需要的社工聯繫資訊也是透過同事轉傳，後來選舉結束，她才知道原來當時連身心就診的費用都可以由黨部支付，這些資訊她都沒有得到，「我是帶著熱忱進來民進黨，帶著傷和遺憾離開的，我失去了眼裡的那道光，直到現在仍在療癒。」

「好遺憾曾經的主管，婦女部主任許嘉恬在最該是我後盾之時，選擇轉身離開。」女子說道，直到現在她才能理解並接受自己沒有錯，因此這次她選擇為自己勇敢，再次相信世界、相信公平與正義，相信人與人之間能被理解，而不是「我忘了妳還太年輕」，並非是她太年輕所以就得承受這些「成長」，這不是為了她好，「這樣的人如今是黨中央的副秘書長。當時高舉著婦女權益旗幟的人未成為我的翁文方，我就要成為我自己的翁文方。」

這篇2243字的文章公開之後，震驚社會各界，「雞排妹」鄭家純、網紅郭鬼鬼、民進黨市議員黃瓊慧、TVBS主播陳文越、國民黨議員李彥秀、國民黨市議員戴湘儀等人紛紛留言聲援。

而針對被指控吃案，民進黨在同日深夜發出聲明表示，該位前婦女部同仁，於去年9月執行工作任務時，遭承攬黨部工作之廠商性騷擾，民進黨嚴厲譴責任何利用職權性騷擾之情事，也為受到傷害的同仁致上最深的歉意及慰問。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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