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蘋果App Store創 1.1 兆美元銷售額　這類App解封後超夯

▲蘋果App Store創 1.1 兆美元銷售額。（圖／蘋果）

▲蘋果App Store創 1.1 兆美元銷售額。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果宣布 App Store 生態系統於 2022 年推動了 1.1 兆美元的開發者銷售額。蘋果表示，App Store 持續爲世界各地的開發者創造機會，而超過 90% 的銷售額完全歸開發者和各種規模的企業所有，無須向 Apple 繳納任何佣金。

Analysis Group 經濟學家估算去年 App Store 開發者已透過販賣實體物品和服務，創造了 9,100 億美元的總銷售收入，自 App 內廣告獲得 1,090 億美元收入，並透過數位物品和服務取得 1,040 億美元收入。

開發者銷售額自 2019 到 2020 年成長了27%，2020 到 2021 也提升 27%，2021 至 2022 年之間的年成長率更高達 29%。 特別是小型開發者，在 App Store 上更取得巨大成功，2020 至 2022 年間的營收成長率高達 71%，遠超大型開發者的成長速度。

根據 Apple 的新資料顯示，App Store 於 2022 年，每週都在全球吸引超過 6 億 5 千萬名訪客。2022 年，使用者每週平均下載和重新下載 App 的次數分別超過 7.47 億次和 15 億次。

隨著疫情限制於世界多處放寬，旅遊和叫車等 app 種類的需求大幅反彈。於 iOS app 上完成的旅遊相關銷售額於 2022 年增加了 84%，而叫車 app 的銷售額則成長了 45%。

食品雜貨也是銷售額成長最為快速的 app 種類之一。2019 年起，以 iOS App 為基礎的食品外送和取貨銷售額已成長超過兩倍，雜貨相關銷售額則增加超過三倍。此外，在過去幾年中，企業 App 在世界各地的公司也越來越受歡迎。

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