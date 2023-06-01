等到了！超商美式「買1送1」爽喝　只有4天快衝

▲7-11祭出特大杯美式買1送1、大杯精品美式買1送1等優惠 。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

終於等到了！就有超商一口氣祭出8大咖啡飲品優惠，其中，特大杯美式與大杯精品美式通通下殺買1送1，還有夏天喝了清爽又消暑的水果茶，也是買1送1；不僅如此，超商自即日起還有滿額折扣活動，以指定3大支付工具結帳，消費滿222元折22元、888元折100元，買咖啡搭配滿額折扣省更多。

7-11門市推出8大咖啡飲品優惠，今（1）起至6/4止，品項包含CITY CAFE特大杯美式買1送1、CITY CAFE特大杯桂花風味蘋果咖啡／桂花風味蘋果氣泡咖啡／西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡任選買2送1 (價低者折，以五捨六入計算)、CITY PRIMA大杯精品美式買1送1、CITY TEA現萃茶香鑽水果茶買1送1、CITY PEARL珍珠奶茶買2送1。

另外，618購物節暖身活動開跑，7-11即日起至6/4推出「涼夏購物節」活動，全店CITY系列飲品、飲料、冰品、啤酒、零食、泡麵、糖果、甜點、冷凍食品、精補品、寵物食品等指定商品，單筆消費滿222元搭配icash2.0、icash Pay、OPEN錢包三大支付工具結帳，享立折22元，滿額888元享立折100元(單筆折抵上限300元)；上述咖啡飲品優惠也可搭配滿額折扣活動，買越多省越多。

▲萊爾富推出LINE官方帳號會員限定「特大杯美式買1送1」優惠。（圖／萊爾富提供）

萊爾富則推出LINE官方帳號會員限定優惠，即日起至6/4止，包含特大杯冰美式買1送1、指定乳酸菌飲料買1送1；每日C葡萄綜合果汁加10元多1件，相當於6.1折；其他還有原價116元的DARLIE好來超氟牙膏特價2件159元，單件平均不到80元，約為6.9折，提醒結帳時須出示LINE官方帳號活動條碼。