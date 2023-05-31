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【廣編】瑞穗鮮乳推超質感限定包裝「6／1限時兩週開賣」　讓你喝鮮奶也永續

▲▼ 統一企業,瑞穗鮮乳,限定包裝,鮮奶,永續 。（圖／品牌提供）

▲瑞穗鮮乳限時換新色！

圖、文／統一瑞穗提供

瑞穗鮮乳居然換新色了！適逢世界牛奶日，瑞穗鮮乳限時推出「930mL原色瓶」，6/1-6/14在全台7-ELEVEN、全聯等通路開賣！新包材不僅一樣友善環境，外型也文青有質感，愛喝鮮奶的民眾快衝！

好喝x好拍x好環保　喝鮮奶也能為地球盡一份心力
響應6/1世界牛奶日，瑞穗鮮乳限時兩週特別為930mL的全脂/低脂鮮奶換上原木色新衣，顛覆傳統印象的「白色鮮奶盒」，在一排貨架中超顯眼，也讓不少人驚呼「好有質感」！除了外型吸睛，瑞穗鮮乳在包材的選擇上也展現了永續巧思，過去大家熟悉的白色牛奶盒紙材來源獲得保護森林生態的FSC驗證，而限定推出的「原色瓶」則採用國際趨勢的「如木包材」，如木包裝經英國碳信託驗證為一減碳包裝。兩種環保包材都是友善地球的紙材。

不只外在永續有質感，瑞穗鮮乳更是連續7年榮獲Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎、iTi比利時風味絕佳獎章，從產品的風味到品質皆嚴格把關，獲得國際評審高度肯定。

【瑞穗鮮乳930mL原色瓶】
*販售通路：全台7-ELEVEN、全聯門市及部分愛買、大潤發、家樂福門市
*販售時間：2023/6/1起限時兩週開賣，數量有限，售完為止
*促銷活動：即日起至6/27止，於全台7-ELEVEN購買瑞穗鮮乳(全脂/低脂)930mL即贈Open Point點數8點（*建議售價：NT$92）

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