快訊／林飛帆挑戰王鴻薇　喊2024「希望對抗恐懼」

▲林飛帆將挑戰王鴻薇立委連任之路。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德31日正式宣布，徵召前黨副秘書長林飛帆參選台北市第三選區（中山松山）立委。林飛帆表示，他盼讓國會有多一席進步的聲音，少一席保守的阻礙，讓國會有多一席擁抱世界的聲音，少一席屈從中國壓迫的力量，要讓台灣多一席懷抱信心的聲音，少一席操作恐懼的危言聳聽，「中山北松山在立法委員的單一選舉中，民進黨沒有贏過」，但他相信，台北是個進步、包容的城市，自己的出身不該成為邁向成功的阻礙。

民進黨今天宣布第二波艱困選區立委提名名單，正式提名林飛帆參選台北市第三選區（中山松山）立委，對戰尋求連任的國民黨立委王鴻薇；提名英系市議員吳沛憶參選台北市第五選區（中正萬華），對戰已表態的無黨籍參選人于美人、國民黨參選人；台北市第八選區（文山）提名蘇系市議員王閔生，挑戰國民黨老將賴士葆；並徵召市議員劉仁照參選民進黨桃園第五選區（平鎮龍潭）立委；苗栗縣第一選區（海線）徵召竹南鎮前鎮長康世明，挑戰可能被國民黨禮讓的現任立委陳超明；高雄市第三選區（左營楠梓）提名菊系市議員李柏毅，對戰國民黨市議員李眉蓁。

林飛帆今天在民進黨中執會後記者會表示，這4年他曾為總統身邊的政治幕僚，投注在外交工作、政策溝通、價值整合的協調工作，學習讓自己成為一個在團隊背後付出的人，而不盡然是站在鎂光燈前的政治工作者。他坦言，自己身上有很多標籤，跟外界報告，他在兩周前滿35歲，也是一個3歲小孩的父親，「人生的際遇也不必然會跟自己所設定的一樣，這不只發生在我求學階段，也發生在4年前，甚至是現在，但唯一不變的是，決定了，就奮戰到底」。

林飛帆表示，他希望台灣能夠更好，希望台灣不用再受到中國的壓力而屈服，希望台灣能夠持續贏得國際社會的信賴，也希望世世代代的台灣人，都能夠以身為台灣人為傲。他分享，前陣子訪問華府，美方很關心台灣人要做出什麼樣的決定，「我們要向世界發出的聲音無比重要，我們的國會也非常關鍵」。

林飛帆直言，從2024年選戰到現在開始，很遺憾看到國家陷入自我否定、自我懷疑的政治攻防裡面，當對手不斷散播、操作恐懼，要台灣人相信命運不是掌握在自己手裡的時候，更有義務告訴大家：這7年來一起走了多遠，一起推動能源轉型、婚姻平權、讓台灣成為民主陣營信賴的夥伴，「我們要做的選擇不是戰爭與和平，而是我們是否懷抱希望，是否充滿自信，是否堅定自己的信念，相信只要堅持下去，台灣就會是一個令人驕傲的國家」。

林飛帆還說，曾代表民進黨參與2020立委選舉及立委補選的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，讓外界看到，一場良善的選舉是可能的，這次吳選擇更艱困的任務，自己則會把握每一個機會，爭取最大的支持，讓2024年這場選戰，成為希望對抗恐懼的選戰，告訴大家，沒有什麼是不可能的。