侯友宜如何搶攻年輕票？他建議說「這句話」：2024必勝

▲侯友宜近日民調不升反降。（圖／記者湯興漢攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

2024年總統大選藍綠白三黨候選人都已出爐，其中國民黨提名的侯友宜近日民調未見起色。根據綠營最新民調顯示，30歲以下支持度，柯文哲45%、賴清德23%、侯友宜18%；40歲以下支持度，柯文哲38%、賴清德27%、侯友宜22%，顯示侯友宜在年輕族群中支持度不如其他2位。對此，前立委沈富雄建議，侯友宜只要說出「我當上總統，這24年所累積的問題，統統要把它拿出來解決」，立刻就能打動年輕選民。

沈富雄昨（30）日在政論節目《少康戰情室》中指出，自從李登輝卸任總統後，之後的三位總統都是連任，「三個總統都連任就有六屆，六屆有4年就24年，這24年台灣累積了太多的問題」。沈富雄表示，侯友宜只要承諾一句，「我當上總統，這24年所累積的問題，統統要把它拿出來解決」，就有機會拉攏年輕人。

沈富雄進一步分析，就算侯友宜最後他無法在任期內解決過去24年的問題，「起碼要有一個起頭，如果一個起頭順利，起碼也完成一半。」因此他認為侯友宜可以對人民喊話，「前面三個總統都嘴巴講得很漂亮，做完8年，卻沒有完成半項」。

最後沈富雄也對侯友宜「獻策」三議題，包括居住正義、少子化危機以及勞保年金，「說這三個就所向無敵了」，現在不處理都是事關未來，而最大受害者就是年輕人，現在侯友宜最缺的就是年輕票，「這個要給它連接起來」。

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