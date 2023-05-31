苗栗首例！幫選民買單釣蝦場消費5370元　議員黃聲全被判當選無效

▲苗栗縣議員黃聲全涉嫌選前付費請客吃飯，苗栗地院5月31日判決黃當選無效。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣第五選區無黨籍縣議員黃聲全，去年九合一大選前付費請客吃飯，落選人陳詩弦及苗栗地檢署檢察官對黃提起當選無效之訴。苗栗地方法院審理後，今(31日)宣判黃聲全當選無效，這也是苗栗縣第20屆議員中首位被判當選無效的議員。

苗栗地方法院31日發布新聞稿指出，黃聲全於111年9月19日晚上，乘有投票權之馮姓、許姓女子與不具投票權之數名不詳之人在「9453休閒釣蝦場」包廂聚餐之際，於席間前去敬酒及拜票，並於飲宴結束時表達餐費由其請客，請參與聚餐之人投票支持，致使參與聚餐之人免付餐費共新臺幣5,370元，違反選罷法第99條第1項之賄選規定，而有選罷法第120條第1項第3款當選無效之事由。

據了解，無黨籍的黃聲全當選第18屆苗栗縣第四選區縣議員，上屆尋求連任失利，本屆再度當選苗栗縣第五選區第20屆縣議員，落選人陳詩弦及苗栗地檢署檢察官對黃聲全提起當選無效之訴，經審理後，合議庭於於今(31日)宣判，判決黃聲全當選無效。

今天也是黃聲全在本屆縣議會第一次定期會的總質詢，恰巧被苗栗地院一審判決當選無效。對此，黃聲全表示，將再與律師討論研議是否上訴。

▲苗栗地方法院5月31日判決苗栗縣議員黃聲全當選無效。（圖／記者蔡文淵翻攝）