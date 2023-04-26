涉買票羈押150天「無保釋回」　彰化縣議員施嘉華今補宣誓就職

▲彰化縣議員施嘉華補行宣誓。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

去年九合一大選，彰化縣議員當選人施嘉華與施父施復興選前3天被檢方查獲以贊助村里長、鄉鎮代表競選文宣品，涉嫌綁樁，等同以7500元到55,000元不等金額行賄，被依違反選罷法羈押禁見長達150天，4月20日經彰化地院當庭釋放，另定於6月15日宣判。施嘉華26日上午在彰化縣議會補行宣誓就職，多名議員紛紛為他關心，加油打氣。

施嘉華在受訪時表示，「這將近半年的風波，造成社會紛擾，向社會大眾致歉，對於和美鎮、伸港鄉、線西鄉的鄉民服務不會停止，會努力的監督縣政，繼續為民眾謀福利，並尊重司法，我也會努力的向法官證明自己的清白。」

施嘉華競選第三選區縣議員(和美、伸港、線西)縣議員，被檢警查出和父親涉嫌用贊助村里長、鄉鎮代表競選文宣品方式賄選，投票前3天(11月23日)檢方依違反選罷法將施妻與林姓樁腳等6人分別以20萬到1萬不等交保，而施嘉華與施父均否認賄選，又有勾串共犯、證人之虞，法官裁准羈押禁見，投票當天在地方仍催出7,030高票當選。

環海法律事務所廖國竣律師表示，本件之所有證人均表示，施嘉華議員並非無償贊助，有兩位證人因有多次追加訂購之故，欲選後再結算，另外三位候選人表示已經給付，僅因陳述給付時點時記憶有錯漏，而被檢察官以賄選罪起訴。然而本案所有訂購者與施嘉華議員均表示，雙方並無討論不用給付購買價金以之換取「訂購者及其家人之選票」。本件賄選案，在最基本之法條構成要件上就未構成，故期待公正的司法，還給施嘉華議員清白。